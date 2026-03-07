Barcelona SC vs Emelec: detalles EN VIVO y dónde ver el Clásico del Astillero 2026
Barcelona SC y Emelec juegan el Clásico del Astillero este sábado 7 de marzo por la fecha 3 de la LigaPro 2026
Barcelona SC y Emelec protagonizarán una nueva edición del Clásico del Astillero este sábado 7 de marzo de 2026, por la fecha 3 de la LigaPro. El esperado duelo del fútbol ecuatoriano se disputará desde las 16:30 (hora de Ecuador) en el Estadio Monumental.
La posición de Barcelona SC en la tabla de la LigaPro
El conjunto torero, dirigido por el técnico venezolano César Farías, llega a este compromiso ubicado en la sexta posición de la tabla con 3 puntos.
El Ídolo del Astillero buscará una victoria que le permita acercarse a los primeros lugares de la clasificación del torneo ecuatoriano.
Las bajas de Barcelona SC para el clásico
Para este encuentro, Barcelona SC no podrá contar con el lesionado Johan García ni con el suspendido Jordan Medina.
Sin embargo, el equipo amarillo tendrá disponibles a sus principales figuras ofensivas: Joao Rojas, Héctor Villalba y el delantero argentino Darío Benedetto.
Emelec busca salir del fondo del campeonato
Por su parte, el Bombillo, dirigido por el entrenador Vicente Sánchez, atraviesa un complicado inicio de temporada y se ubica en el fondo de la tabla con –2 puntos, por lo que está obligado a ganar para empezar a escalar posiciones.
Emelec no contará con Estalin Segura por suspensión, mientras que en el frente de ataque apostará por Luca Klimowicz, Francisco Pizzini y Miller Bolaños.
Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Emelec
El Clásico del Astillero 2026 será transmitido EN VIVO a través de Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital.
Alineaciones confirmadas de Barcelona SC vs Emelec
