Barcelona SC vs Emelec EN VIVO: alineaciones para el Clásico del Astillero 2026

Barcelona SC recibe a Emelec en uno de los partidos más esperados de la LigaPro 2026. Conoce alineaciones y transmisión

El fútbol ecuatoriano vivirá una nueva edición del Clásico del Astillero cuando Barcelona SC reciba a Emelec por la fecha 3 de la LigaPro 2026. Ambos equipos ya definieron sus alineaciones para uno de los partidos más esperados del campeonato.

El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo de 2026, desde las 16:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en la ciudad de Guayaquil.

Barcelona SC busca acercarse al liderato

El equipo dirigido por César Farías llega a este compromiso ubicado en la sexta posición de la tabla con 3 puntos. El conjunto torero necesita una victoria para meterse en la pelea por los primeros lugares de la LigaPro 2026.

Joao Rojas liderará el ataque de Barcelona SC. FREDDY RODRÍGUEZ

Para este partido, Barcelona SC no podrá contar con el atacante Johan García, quien se encuentra lesionado, ni con el volante Jordan Medina, suspendido tras recibir tarjeta roja en la jornada anterior.

Benedetto, Rojas y Villalba lideran el ataque amarillo

Sin embargo, el Ídolo del Astillero tendrá a disposición a varias de sus figuras ofensivas, entre ellas Joao Rojas, Héctor Villalba y el delantero Darío Benedetto, quienes liderarán el ataque amarillo.

Alineación de Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel y Vallecilla; Lugo, Céliz, Villalba, Mina y Rojas; Benedetto.

Emelec llega obligado a ganar

Del otro lado, el conjunto eléctrico atraviesa un inicio complicado en el campeonato. El equipo que dirige Vicente Sánchez se ubica en el fondo de la tabla con –2 puntos, por lo que necesita sumar con urgencia para escalar posiciones.

Emelec está en el último puesto de la tabla de LigaPro 2026. Miguel Canales

Para este clásico, Emelec no contará con Estalin Segura, quien está suspendido. A pesar de esta baja, el Bombillo apostará por su poder ofensivo con jugadores experimentados.

Bolaños, Klimowicz y Pizzini: el tridente ofensivo de Emelec

El ataque azul estará liderado por Luca Klimowicz, Francisco Pizzini y Miller Bolaños.

Alineación de Emelec: Ortiz; Caicedo, León, Leguizamón y Guerrico; Griffith, Mina, Napoli y Pizzini; Bolaños y Klimowicz.

Las alineaciones confirmadas de Barcelona SC vs Emelec

Dónde ver EN VIVO el Clásico del Astillero 2026

El partido entre Barcelona SC y Emelec será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en su canal de televisión pagada como en su plataforma digital.

Estadísticas previas de Barcelona SC vs Emelec

