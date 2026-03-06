Barcelona SC vs Emelec: estrategias y secretos de Rojas y León para ganar el Clásico

Joao Rojas y Luis Fernando León coinciden en que ni Barcelona SC ni Emelec no llegan en buen momento al Clásico del Astillero

Joao Rojas es el encargado de manejar el ataque de Barcelona SC.

El primer Clásico del Astillero de 2026 se vive con intensidad, aunque tanto Joao Rojas como Luis Fernando León coinciden en un punto clave: ni Barcelona SC ni Emelec llegan en su mejor momento.

Aun así, ambos capitanes aseguran que el compromiso y la intensidad no faltarán cuando se enfrenten este sábado 7 de marzo de 2026, a las 16:30, en el Monumental, por la fecha 3 de LigaPro.

Rojas y León admitieron que los planteles amarillo y azul todavía atraviesan un proceso de adaptación a las ideas tácticas de sus entrenadores.

Barcelona SC suma 3 puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro 2026. FREDDY RODRÍGUEZ

En Barcelona SC, César Farías ha priorizado reforzar el orden defensivo para corregir los problemas que sufrió el equipo la temporada pasada.

Mientras tanto, en Emelec, Vicente Sánchez trabaja variantes defensivas, con línea de tres o de cuatro defensores, con el objetivo de darle mayor solidez a esa zona.

Pese a este escenario, Rojas y León fueron enfáticos al asegurar que el Clásico del Astillero siempre exige la victoria.

Para los protagonistas, el duelo no solo representa tres puntos en la tabla, sino también una prueba de carácter para medir el verdadero nivel de sus plantillas en el arranque de la temporada.

Cómo llegan Barcelona SC



Joao Rojas rompió el silencio sobre el funcionamiento táctico de Barcelona bajo el mando de César Farías y la urgencia de despertar para imponerse ante Emelec el Clásico del Astillero.

El mediapunta fue contundente al admitir que la plantilla todavía no alcanza su techo futbolístico. Según el 10, el grupo aún está en proceso de asimilar la idea futbolística de Farías, quien ha priorizado la solidez defensiva para corregir los errores del año pasado, cuando le marcaban seguido.

Joao Rojas analiza la estrategia defensiva de César Farías

“Nuestra fortaleza como equipo ahora es defensivamente. Pero a medida que tácticamente te da unas cosas te quita otras; ahora cuando uno defiende tiene un mayor desgaste físico”, explicó.

Esta estrategia ha llevado a que los atacantes deban sacrificarse más en campo propio, lo que a veces genera partidos "trabados" y los aleja del área rival. Incluso, señaló que provoca que se acumulen varios jugadores en un mismo sector.

Sin embargo, confía en que, con resultados positivos, el equipo se asentará. “A veces estamos muy cortos y abultamos mucha gente en un solo sector, por eso los partidos han sido trabados. Pero a medida que se consigan resultados el equipo se va a ir asentando la idea de juego”, añadió.

César Farías prioriza el orden defensivo en Barcelona SC. FREDDY RODRÍGUEZ

La presión del dorsal 10 y la capitanía en Barcelona

El atacante también hizo una autocrítica sobre su rendimiento en la temporada y reconoció que espera mejorar su aporte ofensivo, especialmente con goles, algo que todavía no ha logrado esta temporada.

“Nadie se exige más que yo. Pero cuando existe el enojo y fastidio es cuando debe aparecer la personalidad. Es momento de aparecer y ya despertar, desahuevarte y empezar a jugar. Es una oportunidad de mostrar buen fútbol”, sostuvo.

Rojas también habló sobre la responsabilidad de portar el dorsal 10 y la cinta de capitán en Barcelona. Aseguró que la presión no es un problema para él, aunque reconoció que todavía no ha mostrado su mejor versión.

“Desde niño viví todo al máximo, presión jamás va a haber. Pero hoy tengo que ser honesto: futbolísticamente estoy jugando con el freno de mano puesto y es hora de soltarlo. Hay que mantener personalidad y carácter para ganar el Clásico”, concluyó.

Luis Fernando León destaca la preparación táctica de Emelec

Luis Fernando León, capitán de Emelec, dejó claro que el objetivo es uno solo en el próximo Clásico del Astillero: vencer a Barcelona para medir el verdadero potencial del Bombillo en la temporada 2026.

Para el defensor central, el enfrentamiento ante los amarillos trasciende los tres puntos. Considera que será una prueba clave para determinar si el equipo está listo para pelear por los títulos de los torneos que disputará: la LigaPro y la Copa Ecuador.

Luis Fernando León será el encargado de lidera la defensa de Emelec. FREDDY RODRÍGUEZ

“Nuestras expectativas son muy altas. Será un partido súper complicado y trabajamos para llevarnos esos tres puntos, que serán importantes para saber para qué estamos en esta temporada”, explicó el capitán eléctrico.

El impacto del rodaje competitivo

Un factor que podría influir en el desarrollo del partido es el rodaje competitivo de ambos planteles. Mientras Barcelona llega con mayor ritmo tras disputar dos jornadas de LigaPro y tres encuentros del repechaje de la Copa Libertadores, Emelec afrontará apenas su segundo compromiso en el torneo nacional.

León reconoce que los toreros podrían tener una ligera ventaja futbolística por la cantidad de partidos disputados. Sin embargo, advirtió que el equipo azul apostará por el orden táctico y la entrega dentro del campo para equilibrar el duelo.

“Ellos hicieron una buena pretemporada y vienen jugando varios partidos. Pero nosotros venimos trabajando duro para ganar. Para nosotros será importante conseguir la victoria, porque nos ayudará a llenarnos de confianza”, destacó.

León también reveló que el plantel continúa adaptándose a la propuesta táctica del técnico Vicente Sánchez, ya que el uruguayo trabaja distintas variantes defensivas con el objetivo de darle mayor solidez al equipo y evitar complicaciones en la última línea.

“Habrá partidos en los que jugaremos con línea de tres o de cuatro. Lo venimos trabajando con compromiso para adaptarnos lo más pronto posible y sacar adelante al equipo”, comentó.

Finalmente, León considera que una de las claves del clásico será reducir al máximo las equivocaciones defensivas para evitar que el rival aproveche cualquier oportunidad.

“Trataremos de cometer los menos errores posibles para ganar, porque va a ser una guerra total. Con tranquilidad, sacrificio y ganas podremos llevarnos la victoria del Monumental”, concluyó el capitán del Bombillo.

