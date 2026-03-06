El posible fichaje de Jefferson Intriago que mueve el mercado de LigaPro

El futuro del volante genera debate entre hinchas y vuelve a encender el mercado de fichajes en Ecuador

El nombre de Jefferson Intriago volvió a instalarse en la conversación del fútbol ecuatoriano tras surgir versiones que lo vinculan con un posible fichaje por Barcelona Sporting Club. El mediocampista, que actualmente milita en Mazatlán FC, estaría analizando opciones para definir su futuro, lo que ha despertado el interés de varios equipos del país.

Un regreso al país que podría cambiar el mercado

Intriago, de 29 años, ha desarrollado gran parte de su carrera reciente en el fútbol mexicano, donde llegó en 2019 tras su etapa con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Durante su paso por México ha sumado experiencia en la primera división y se ha consolidado como un mediocampista de recuperación y salida, características que lo convierten en un perfil atractivo para clubes que buscan equilibrio en la mitad de la cancha.

🟡⚫️ ¿JEFFERSON INTRIAGO LLEGARÁ AL ÍDOLO? 🤔



🎙️ César Farías, DT de Barcelona: “Es un jugador que la secretaría técnica lo venía siguiendo y el cuerpo técnico anterior lo había solicitado” pic.twitter.com/6b3azevq93 — Havoline Deportivo (@havolinedeport) March 6, 2026

El posible retorno del volante a Ecuador ha generado especulaciones sobre cuál podría ser su próximo destino. Entre los equipos que han aparecido en el radar, Barcelona SC surge como uno de los clubes interesados en reforzar su mediocampo con un jugador de experiencia internacional.

Un fichaje que generaría polémica entre hinchas

La posibilidad de que Intriago llegue al cuadro torero también ha generado debate entre aficionados, principalmente por su pasado en Liga de Quito, equipo con el que disputó varias temporadas y alcanzó notoriedad en el fútbol nacional.

¿Por qué Maradona es tendencia tras el encuentro de Messi con el presidente Trump? Leer más

Un eventual fichaje por Barcelona podría convertirse en uno de los movimientos más comentados del mercado, especialmente por la rivalidad histórica entre ambos clubes y por el peso mediático que suele acompañar a las contrataciones del conjunto guayaquileño.

La situación contractual que define el futuro del jugador

Actualmente, el mediocampista mantiene vínculo contractual con Mazatlán, lo que convierte cualquier negociación en un proceso que dependerá de posibles acuerdos entre clubes o de una eventual salida del jugador del equipo mexicano.

Mientras tanto, el nombre de Jefferson Intriago continúa circulando con fuerza en el mercado ecuatoriano y alimenta las expectativas de los hinchas, en una etapa del año en la que los rumores y posibles fichajes suelen marcar la agenda del fútbol nacional.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!