Daniel Noboa llega a EE. UU. para la cumbre "Escudo de las Américas" de Donald Trump

Este 7 de marzo de 2026 será la primera cumbre de países que luchan contra el narcoterrorismo y migración irregular

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se une a una coalición estratégica en Florida junto a figuras como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei. En la cumbre "Escudo de las Américas", se definirán las nuevas políticas regionales para combatir el narcoterrorismo y frenar la inmigración irregular, marcando un hito en la seguridad del continente.

Alianza regional contra el narcoterrorismo

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, arribó este viernes 6 de marzo de 2026 a Estados Unidos para participar en la cumbre "Escudo de las Américas". Este encuentro, convocado por el mandatario estadounidense Donald Trump, se llevará a cabo en Doral, Florida.

La iniciativa busca consolidar una coalición de naciones enfocada estrictamente en la lucha contra el narcoterrorismo y el control de la inmigración irregular en el continente americano.

Kristi Noem, secretaria saliente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lidera el Escudo de las Américas de Donald Trump. ARCHIVO

Líderes convocados en Doral

Noboa compartirá la agenda con mandatarios de la región considerados "aliados fuertes" por la Casa Blanca. Entre los asistentes confirmados destacan:

Nayib Bukele (El Salvador)

Javier Milei (Argentina)

José Antonio Kast (Presidente electo de Chile)

Santiago Peña (Paraguay)

Luis Abinader (República Dominicana)

La lista incluye también a los representantes de Panamá, Costa Rica, Bolivia, Honduras, Guyana y Trinidad y Tobago. Según la vocería de la Casa Blanca, este grupo promoverá planes conjuntos para frenar el avance de cárteles criminales y pandillas transnacionales.

La doctrina "Donroe" y la seguridad regional

Anna Kelly, vocera oficial, destacó mediante su cuenta en la red social X que el encuentro fortalece la denominada doctrina "Donroe". Kelly afirmó que la colaboración latinoamericana es clave para enfrentar a los cárteles y asegurar las fronteras, mencionando que la región es hoy más segura.

Para cumplir con esta agenda diplomática, el presidente Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 319, el cual declara en comisión de servicios a la comitiva oficial. El mandatario permanecerá en territorio estadounidense del 6 al 8 de marzo de 2026, acompañado por ministros cuyas carteras están vinculadas a la seguridad y la diplomacia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!