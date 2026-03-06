Joaquín Hernández: "EE.UU. impedirá siempre la caída de Israel"

Entrevista| El rector de la Ecotec y editorialista habla con EXPRESO sobre la situación actual del conflicto en Medio Oriente

Cazas de Israel y Estados Unidos bombardearon el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ataques a instalaciones petroleras e intereses estadounidenses en el Golfo, en el cuarto día de una guerra sin límite de tiempo.

- ¿Cómo describiría el actual nivel de tensión global?

Estamos ante una guerra de largas proporciones, cuya duración todavía no podemos definir. De hecho, uno de los actores principales del orden mundial actual, que es China, más allá de las declaraciones diplomáticas, permanece sin tomar actividad o actuación concreta.

- Desde su perspectiva, ¿cuál es el objetivo real que persigue Donald Trump con esta operación contra Irán?

Hay varias declaraciones del presidente sobre el objetivo de esta operación. La primera, efectivamente, fue cambiar el régimen iraní. Se afirma que Israel iba a atacar primero y que, como Irán respondería atacando también a Estados Unidos, este ha participado. No es lo mismo derrocar al régimen teocrático que solo destruir la infraestructura misilística y nuclear.

¿Qué efecto tiene este conflicto en la posición geopolítica de Irán frente a potencias como China y Rusia?

Irán está, en realidad, abandonado por esos dos países. Rusia tiene demasiados problemas con Ucrania y no se va a involucrar. China tiene la sabiduría milenaria de saber esperar. Hay un solo tema que le preocupa a China: recibir el petróleo iraní. Si Estados Unidos garantiza el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, China permanecerá a la expectativa.

Joaquín Hernández habla de un reordenamiento global. Carlos Klinger

Estados Unidos: principal actor del conflicto global

-¿Puede esta crisis acelerar un reordenamiento internacional en el que Estados Unidos pierda protagonismo?

No considero que Estados Unidos sea un árbitro; está participando directamente. Todo dependerá del objetivo final de la invasión. Si es destruir la estructura misilística y nuclear, en cuanto se logre, Estados Unidos puede decir: “He cumplido mi misión”.

- En este contexto, ¿qué implica para los países alinearse o no alinearse con Estados Unidos?

La Unión Europea ya está alineada. A raíz del bombardeo en Chipre se han aliado. ¿Ganan o pierden? Si son atacados, deben responder. Antes no había ataque directo, pero cuando se ataca Chipre —miembro de la Unión Europea— Francia, Reino Unido y Alemania intervienen.

#ÚLTIMAHORA | La ONU exige una investigación del ataque a la escuela de Minab, un posible crimen de guerra.https://t.co/pGoFet0Gwi pic.twitter.com/jnsZgT0QVf — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 3, 2026

- A su criterio, ¿los actores involucrados realmente buscan una guerra abierta, o se trata de presiones estratégicas?

No creo que busquen una guerra en esos términos. Estamos olvidando algo: Irán es la fuente de exportación del terrorismo. No hablamos de países que simplemente deciden enfrentarse. Irán y grupos como Hamás y Hezbolá tienen raíces incluso en América del Sur y alianzas con carteles de la droga. Por eso no podemos tener una mirada tan neutra.

- ¿América Latina debería preocuparse o mantenerse vigilante ante este conflicto?

El mundo es global. No existen conflictos locales. Lo que ocurre en Medio Oriente está configurando un nuevo orden mundial. Nos afecta especialmente por el petróleo, el gas licuado y sus implicaciones. Ya no pueden existir regiones ajenas a un conflicto como este.

