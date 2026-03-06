La guerra contra Irán cuesta a EE.UU. 3.700 millones no presupuestados

El humo de un conflicto lejano puede alcanzar a América Latina: la tensión entre Irán y Estados Unidos amenaza con repercusiones económicas, energéticas y diplomáticas en la región.

Estados Unidos ha gastado al menos 3.700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, lo que supone un coste de casi 900 millones de dólares al día, según un análisis del independiente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés).

Se trata de la estimación más completa divulgada hasta ahora en Estados Unidos sobre el coste de la guerra iniciada el sábado por el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que se ha extendido por la región.

El CSIS, con sede en Washington, publicó el jueves 5 de marzo de 2026, su análisis del impacto financiero de los primeros cuatro días de la guerra, que -recuerda- "son, típicamente, los más intensos de una campaña aérea", y que en este caso incluyeron los bombardeos que mataron al ayatolá Alí Jameneí y a buena parte de la cúpula iraní.

Esas 100 primeras horas costaron 891,4 millones al día, y la gran mayoría de esos gastos no estaban presupuestados: unos 3.500 de los 3.700 millones consumidos del sábado al martes no estaban incluidos en las cuentas aprobadas por el Congreso estadounidense, indica el análisis publicado en la página web del CSIS.

En cambio, en el caso de las operaciones en el Caribe que desembocaron en la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la mayoría de los costes sí estaban presupuestados y suponían unos 31 millones de dólares al día, según los mismos analistas.

"Esta guerra en Irán es un extraordinario error que vamos a pagar", afirmó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante una reunión con su homólogo portugués, Luis Montenegro. Sánchez abogó por una "colaboración leal" con EEUU en vez de por la "confrontación" #AFP pic.twitter.com/r7WoRlszNq — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 6, 2026

1.700 en interceptores aéreos, 1.500 en municiones

El centro de estudio prevé que, en el caso de Irán, los costes comiencen a bajar a medida que las fuerzas estadounidenses opten por usar "municiones menos costosas" e Irán reduzca el ritmo de lanzamiento de drones y misiles.

Aún así, concluye que "los costes no presupuestados serán cuantiosos" y dependerán "de la intensidad de las operaciones y la efectividad de las represalias de Irán".

De los 3.700 millones gastados en los primeros días de guerra, unos 1.700 se invirtieron en interceptores aéreos como el sistema Patriot,mientras que otros 1.500 fueron a parar a misiles y otras municiones defensivas; las operaciones aéreas costaron 125 millones, las marítimas, 64 y las terrestres, 7.

El CSIS calcula, basándose en campañas aéreas pasadas, que costará más de 3.000 millones de dólares reponer el inventario de municiones que se están gastando en la guerra.

La estimación llega poco después de que un reconocido experto fiscal, Kent Smetters, advirtiera a la revista Fortune de que, más allá de los gastos militares directos, la economía de Estados Unidos podría acumular pérdidas de hasta 210.000 millones como resultado de la guerra contra Irán.

