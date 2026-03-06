Expreso
libano
La Fuerza Aérea de Israel ejecutó una nueva serie de ataques en Dahiyeh y otras zonas de Beirut.AP

Israel destruye sede del Consejo Ejecutivo de Hezbollah en Beirut, Líbano

La Fuerza Aérea de Israel atacó la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y otras infraestructuras militares en Beirut

Durante la noche del jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de marzo, la Fuerza Aérea de Israel ejecutó una nueva serie de ataques en Dahiyeh y otras zonas de Beirut, consideradas bastiones de Hezbollah. Según el comunicado oficial, el Ejército israelí alcanzó el cuartel general del grupo chií y diez edificios de gran altura que contenían infraestructura militar

Entre los objetivos destruidos se encontraba la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y un almacén utilizado para guardar drones empleados en ataques contra Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que la operación fue parte de la vigésima sexta oleada de bombardeos desde el inicio de la campaña militar.

Medidas de precisión y advertencias

El Ejército israelí subrayó que antes de la ofensiva se adoptaron medidas para reducir el riesgo de daños a civiles. Entre ellas se incluyeron advertencias anticipadas, el uso de armas de precisión y observaciones aéreas.

En un mensaje publicado en la red X, las FDI advirtieron directamente a Hezbollah: “Hezbollah eligió unirse a esta guerra, y enfrentará las consecuencias de esa decisión”. En otro comunicado añadieron: “Hezbollah se buscó esto por sí mismo. No amenaces a nuestra gente”.

Eliminación de un comandante clave

Horas antes de los bombardeos, Israel anunció la eliminación de Zaid Ali Jumaa, comandante de gestión de fuego de Hezbollah en Beirut y jefe de artillería en el sur del Líbano. Jumaa era señalado como responsable del lanzamiento de miles de cohetes, misiles y drones contra Israel, además de haber liderado el ataque con misil antitanque en Monte Dov en 2015, que causó la muerte de un oficial y un soldado israelí.

casa blanca rezo

Pastores oran por Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca

Escalada contra Irán y coordinación internacional

La ofensiva no se limitó al Líbano. Las FDI confirmaron una oleada de ataques contra infraestructura militar iraní en Teherán, tras detectar lanzamientos de misiles hacia Israel. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, informó que la operación ha destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos y el 80% de los sistemas de defensa aérea iraníes, otorgando a Israel una supremacía aérea casi total.

Zamir detalló que los pilotos israelíes han lanzado más de 6.000 municiones en esta fase inicial y advirtió que aún disponen de “movimientos sorprendentes adicionales” que no serán revelados por el momento. También destacó la coordinación con Estados Unidos, mencionando contactos permanentes con el general Dan Caine y el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central.

