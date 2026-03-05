Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

trump
La Casa Blanca difundió vídeo de la ‘Operación Furia Épica’ musicalizado con el éxito pop español ‘La Macarena’.efe

La Casa Blanca difunde bombardeos en Irán con la canción de ‘La Macarena’ de fondo

EE.UU. publicó un vídeo oficial de la ‘Operación Furia Épica’ acompañado por la canción ‘La Macarena’

La Casa Blanca se aleja de los protocolos tradicionales de comunicación militar al difundir un vídeo de la ‘Operación Furia Épica’ musicalizado con el éxito pop español ‘La Macarena’. El metraje de 39 segundos muestra bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos iraníes, alternando imágenes térmicas de alta resolución con el ritmo noventero.

RELACIONADAS

Este despliegue mediático coincide con el anuncio del Comando Central (CENTCOM), que confirmó un golpe de gran magnitud: la destrucción de la flota naval iraní en el Golfo Pérsico.

@whitehouse

OPERATION EPIC FURY

♬ original sound - The White House

La presencia en redes de la Casa Blanca

El video de los ataques contra Irán con la canción de La Macarena de fondo no es algo nuevo. En redes sociales la cuenta oficial de La Casa Blanca ha publicado varios edits con fragmentes de discursos miembros del gobierno estadounidense como Donald Trump o Marco Rubio. Las publicaciones, acompañada con textos que defienden la postura de Estados Unidos y su gobierno, muchas veces ironizan las acciones y maniobras militares que realizan países como Irán.

@whitehouse

FEELIN ICY ❄️ ps. The deportations of criminal illegals will continue.

♬ original sound - The White House

Esto se presenta como una nueva forma de propaganda para llegar a audiencias más jóvenes y mostrar las acciones que está tomando el gobierno estadounidense. Los videos por el momento se centran en el conflicto con Irán, sin embargo, también abordan temáticas como las deportaciones de migrantes y seguridad nacional.

macron

Francia autoriza uso de sus bases en Medio Oriente para aviones de EE.UU.

Leer más

Tensiones políticas y militares

El vídeo llega en un contexto de tensión internacional. Tras las amenazas de Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, el presidente Pedro Sánchez respondió desde La Moncloa con un mensaje contundente: “No a la guerra”. Con ello, recuperó el lema utilizado por José Luis Rodríguez Zapatero durante la crisis de Irak y lanzó un recado al “trío de las Azores”, recordando la polémica intervención de 2003.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió ante el Senado que la intensidad de las operaciones militares aumentará. La estrategia busca no solo debilitar las capacidades de Teherán, sino también imponer un relato global en el que Estados Unidos aparezca como líder indiscutible de la ofensiva.

RELACIONADAS

El conflicto actual tiene raíces profundas. Durante años, Irán ha sido acusado de violar la legalidad internacional con sus programas de armamento nuclear y balístico, además de apoyar a grupos considerados terroristas en la región. Estas acciones generaron tensiones con Estados Unidos, Israel y varios países del Golfo Pérsico, que ven en Teherán una amenaza directa a su seguridad.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Apple renueva su ecosistema: iPhone 17e, MacBooks con chip M5 y el iPad Air

  2. Britney Spears es detenida en California por conducir ebria

  3. Inflación en Ecuador sigue baja en febrero, pero suben precios en salud y vivienda

  4. Barcelona SC y las bajas confirmadas ante Emelec para el Clásico del Astillero 2026

  5. Urdesa y los atentados con explosivos en Guayaquil: qué dicen las cifras de violencia

LO MÁS VISTO

  1. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  2. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  3. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  4. Matriculación vehicular en Ecuador: multas por no hacer el trámite a tiempo

  5. Guía básica para descubrir los K-Dramas en el 2026

Te recomendamos