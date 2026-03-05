La Casa Blanca difunde bombardeos en Irán con la canción de ‘La Macarena’ de fondo

La Casa Blanca se aleja de los protocolos tradicionales de comunicación militar al difundir un vídeo de la ‘Operación Furia Épica’ musicalizado con el éxito pop español ‘La Macarena’. El metraje de 39 segundos muestra bombarderos furtivos B-1 y B-21 despegando para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos iraníes, alternando imágenes térmicas de alta resolución con el ritmo noventero.

Este despliegue mediático coincide con el anuncio del Comando Central (CENTCOM), que confirmó un golpe de gran magnitud: la destrucción de la flota naval iraní en el Golfo Pérsico.

La presencia en redes de la Casa Blanca

El video de los ataques contra Irán con la canción de La Macarena de fondo no es algo nuevo. En redes sociales la cuenta oficial de La Casa Blanca ha publicado varios edits con fragmentes de discursos miembros del gobierno estadounidense como Donald Trump o Marco Rubio. Las publicaciones, acompañada con textos que defienden la postura de Estados Unidos y su gobierno, muchas veces ironizan las acciones y maniobras militares que realizan países como Irán.

Esto se presenta como una nueva forma de propaganda para llegar a audiencias más jóvenes y mostrar las acciones que está tomando el gobierno estadounidense. Los videos por el momento se centran en el conflicto con Irán, sin embargo, también abordan temáticas como las deportaciones de migrantes y seguridad nacional.

Tensiones políticas y militares

El vídeo llega en un contexto de tensión internacional. Tras las amenazas de Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, el presidente Pedro Sánchez respondió desde La Moncloa con un mensaje contundente: “No a la guerra”. Con ello, recuperó el lema utilizado por José Luis Rodríguez Zapatero durante la crisis de Irak y lanzó un recado al “trío de las Azores”, recordando la polémica intervención de 2003.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió ante el Senado que la intensidad de las operaciones militares aumentará. La estrategia busca no solo debilitar las capacidades de Teherán, sino también imponer un relato global en el que Estados Unidos aparezca como líder indiscutible de la ofensiva.

El conflicto actual tiene raíces profundas. Durante años, Irán ha sido acusado de violar la legalidad internacional con sus programas de armamento nuclear y balístico, además de apoyar a grupos considerados terroristas en la región. Estas acciones generaron tensiones con Estados Unidos, Israel y varios países del Golfo Pérsico, que ven en Teherán una amenaza directa a su seguridad.

