Municipio de Guayaquil: Isabella Altuve renuncia a Segura EP

El Concejo de Guayaquil conocerá la renuncia de Isabella Altuve al directorio de Segura EP y la dimisión de Viviana Aguayo

El Concejo Cantonal de Guayaquil conocerá este 5 de marzo de 2026 la renuncia de Isabella Altuve al directorio de Segura EP. En la misma sesión también se tratará la dimisión de Viviana Aguayo como delegada ante Emapag EP.

El Municipio de Guayaquil suma una nueva salida en uno de sus espacios de representación institucional. El Concejo Cantonal conocerá este 5 de marzo de 2026 la renuncia presentada por Isabella Altuve como miembro principal del directorio de Segura EP.

Según conoció EXPRESO, el tratamiento de esta dimisión se incluirá mediante una modificación al punto tres del orden del día de la sesión del Concejo. En ese mismo apartado también se analizará la renuncia presentada por Viviana Aguayo como delegada del Concejo Cantonal al directorio de Emapag EP.

Dos renuncias que llegan al Concejo Cantonal de Guayaquil

De acuerdo con la información prevista para la sesión, las dimisiones de ambas funcionarias deberán ser conocidas por el cuerpo edilicio, que posteriormente definirá los pasos a seguir para la designación de sus reemplazos en estas empresas públicas municipales.

Las empresas públicas municipales cumplen funciones clave en la administración local. Segura EP está relacionada con la gestión de seguridad ciudadana, mientras que Emapag EP administra el sistema de agua potable y alcantarillado en Guayaquil.

Isabella Altuve fue designada como miembro principal del directorio de Segura EP durante una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal realizada el 7 de agosto de 2025.

Antes de esta designación, Altuve ha ocupado distintos cargos dentro del Municipio de Guayaquil, lo que marcó su trayectoria en la administración local.

Tatiana Coronel, alcaldesa (s), junto a dos exfuncionarios municipales. EXPRESO

Entre las funciones que desempeñó constan cargos como Especialista 3-Canciller Mundial y coordinadora general, posiciones que formaron parte de su paso por la estructura municipal.

