Viviana Aguayo renuncia al directorio de Emapag EP en Guayaquil

La delegada ante el directorio de Emapag EP presentó su renuncia el 25 de febrero y el caso será conocido por el Concejo

La renuncia se conocerá en la siguiente sesión del Concejo Cantonal.

Viviana Aguayo presentó su renuncia irrevocable como delegada ante el directorio de Emapag EP, según consta en un oficio fechado el 25 de febrero de 2026. El documento está dirigido a la alcaldesa (s) de Tatiana Coronel y confirma su salida del órgano directivo de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil.

En el oficio, Aguayo comunica su decisión de dejar el cargo de delegada ante el directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, conocida como Emapag EP. Su designación fue realizada por el Concejo Cantonal el 15 de mayo de ese mismo año.

En la parte final del documento, Aguayo cierra con una frase protocolaria: “Reitero a usted mi aprecio y alta estima”, marcando así el carácter formal de su renuncia.

La renuncia será conocida por el Concejo

La dimisión de Viviana Aguayo será puesta en conocimiento del Concejo Cantonal en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 5 de marzo de 2026, a las 11:00, en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal de Guayaquil.

El Concejo deberá conocer oficialmente la renuncia y proceder conforme a la normativa vigente para designar a un nuevo delegado ante el directorio de Emapag EP, entidad encargada de la gestión del agua potable y alcantarillado en la ciudad.

La salida de Aguayo ocurre en un contexto marcado por renuncias de funcionarios municipales, especialmente en cargos de alto nivel. Entre los casos recientes figura el de Fernando Cornejo, cuya dimisión también generó repercusiones en la administración local.

En mayo de 2023, el Concejo Cantonal resolvió designar a Viviana Aguayo Zapata como delegada del Concejo ante el directorio de Emapag EP, en el marco de la reorganización institucional que siguió al inicio del nuevo período municipal, liderado por Aquiles Álvarez.

La renuncia de Aguayo se suma a una serie de movimientos internos que reflejan cambios en la estructura administrativa del Municipio de Guayaquil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!