Funcionarios municipales en riesgo por el Cootad, alerta Tatiana Coronel

Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, advirtió que reforma del Cootad podría provocar la pérdida de personal municipal y afectar programas sociales y educativos. El pronunciamiento lo realizó durante la sesión del Concejo Cantonal de este viernes 27 de febrero.

Durante su intervención, Coronel explicó que el impacto alcanzaría a distintas áreas. “Perderíamos una cantidad bastante importante de personal”, señaló ante los concejales, trabajadores municipales y ciudadanos concentrados en el Palacio Municipal.

La funcionaria detalló que, de aprobarse la normativa en los términos actuales, se verían afectados psicólogos, abogados y terapistas que trabajan en escuelas municipales, además de otros beneficios laborales.

“¿Qué les vamos a decir a los niños que asisten a nuestras escuelas municipales? ¿Que ya no hay terapistas?”, cuestionó.

Asimismo, anunció que en la próxima sesión del Concejo presentará cifras concretas sobre los programas municipales que resultarían perjudicados.

“Esta ley va a tener la mayoría de demandas”, denunció la alcaldesa subrogante.

Guayaquil: Tatiana Coronel denuncia 32 procesos suspendidos en Sercop

En otro punto de su intervención, Coronel se refirió a los procesos que actualmente se encuentran suspendidos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Según ella, 32 procesos están suspendidos en direcciones municipales, lo que afecta obras y servicios en ejecución.

¿Qué obras están afectadas en Guayaquil?



Soterramiento de cables en Urdesa

Reconstrucción de mercados

Obras eléctricas en ciudadelas

Suministro de luminarias

Coronel agregó que las empresas públicas municipales también registran suspensiones. “Hay 13 procesos suspendidos en empresas públicas”, sostuvo.

