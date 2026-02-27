Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

FACHADA DEL MUNICIPIO de Guayaquil
Cootad pondría en riesgo a funcionarios municipales de Guayaquil, según la alcaldesa (s).FREDDY RODRÍGUEZ

Funcionarios municipales en riesgo por el Cootad, alerta Tatiana Coronel

La alcaldesa subrogante de Guayaquil advirtió que la aplicación del Cootad podría provocar la pérdida de personal municipal

La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel alertó que el Cootad pondría en riesgo a funcionarios municipales y programas en Guayaquil.

Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, advirtió que reforma del Cootad podría provocar la pérdida de personal municipal y afectar programas sociales y educativos. El pronunciamiento lo realizó durante la sesión del Concejo Cantonal de este viernes 27 de febrero.

Durante su intervención, Coronel explicó que el impacto alcanzaría a distintas áreas. “Perderíamos una cantidad bastante importante de personal”, señaló ante los concejales, trabajadores municipales y ciudadanos concentrados en el Palacio Municipal.

RELACIONADAS

La funcionaria detalló que, de aprobarse la normativa en los términos actuales, se verían afectados psicólogos, abogados y terapistas que trabajan en escuelas municipales, además de otros beneficios laborales.

“¿Qué les vamos a decir a los niños que asisten a nuestras escuelas municipales? ¿Que ya no hay terapistas?”, cuestionó.

Concejo Cantonal Guayaquil
Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil.Cortesía

Asimismo, anunció que en la próxima sesión del Concejo presentará cifras concretas sobre los programas municipales que resultarían perjudicados.

Esta ley va a tener la mayoría de demandas”, denunció la alcaldesa subrogante.

Guayaquil: Tatiana Coronel denuncia 32 procesos suspendidos en Sercop

En otro punto de su intervención, Coronel se refirió a los procesos que actualmente se encuentran suspendidos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Según ella, 32 procesos están suspendidos en direcciones municipales, lo que afecta obras y servicios en ejecución.

¿Qué obras están afectadas en Guayaquil?

  • Soterramiento de cables en Urdesa
  • Reconstrucción de mercados
  • Obras eléctricas en ciudadelas
  • Suministro de luminarias

Coronel agregó que las empresas públicas municipales también registran suspensiones. “Hay 13 procesos suspendidos en empresas públicas”, sostuvo.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fiscal general encargado Leonardo Alarcón no descarta postular al concurso 2026

  2. Mesa de Protección a Periodistas pidió derogar reglamento militar sobre coberturas

  3. Defensa de Aquiles Álvarez: Goleada es la tercera causa por los mismos hechos

  4. La Habana tiende puente con EE.UU. para esclarecer incidente en aguas cubanas

  5. Alto comisionado de ONU, preocupado por decesos en cárceles de Ecuador y El Salvador

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  2. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

  3. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  4. Caso Triple A: Petroecuador pide la salida del juez Serrano, pero procesado se opone

  5. Mercurio retrógrado ya está aquí: así te va a afectar entre febrero y marzo de 2026

Te recomendamos