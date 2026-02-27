Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

TATIANA CORONEL
Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante.JUAN FAUSTOS

Tatiana Coronel denuncia “ataque contra Guayaquil” por procesos suspendidos

La alcaldesa subrogante aseguró que la paralización afecta obras y servicios municipales en Guayaquil y cuestionó la medida

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, se pronunció este viernes 27 de febrero sobre la suspensión de procesos municipales registrados en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Durante la sesión del Concejo Cantonal, la funcionaria reveló que existen 32 procesos suspendidos en distintas direcciones municipales, lo que, dijo, impacta directamente en la ejecución de obras y la prestación de servicios para la ciudadanía.

¿Qué obras están afectadas en Guayaquil?

Coronel detalló que entre los procesos suspendidos constan proyectos relacionados con:

  • Soterramiento de cables en Urdesa

  • Reconstrucción de mercados

  • Obras eléctricas en ciudadelas

  • Suministro de luminarias

Según la también vicepresidenta de RETO, la paralización implica que estas intervenciones no puedan ejecutarse en los plazos previstos.

Esto sí es un ataque contra Guayaquil”, manifestó ante los concejales.

RELACIONADAS

También hay procesos suspendidos en empresas públicas

La alcaldesa subrogante agregó que las empresas públicas municipales también registran suspensiones.

Hay 13 procesos suspendidos en empresas públicas”, sostuvo, cuestionando las razones detrás de estas decisiones administrativas.

En su intervención, la funcionaria afirmó que la situación trasciende el ámbito político y afecta directamente a la ciudadanía.

Esto ya es contra su gente”, expresó durante la sesión.

Las declaraciones se produjeron luego de que la concejala Emily Vera expresara en torno a la situación de los procesos suspendidos. Antes de su intervención formal, Vera hizo referencia a la paralización de trámites en el sistema de contratación pública.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Diners Club sella alianza estratégica con el Guayaquil Country Club

  2. Daniel Noboa defiende ley de GAD y niega recorte fuera de la Constitución

  3. Tatiana Coronel denuncia “ataque contra Guayaquil” por procesos suspendidos

  4. Tasa de basura en Quito: más de 2.000 reclamos por incremento del cobro

  5. Barcelona SC postergará dos partidos de LigaPro por su duelo en Copa Libertadores

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  2. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

  3. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  4. Mercurio retrógrado ya está aquí: así te va a afectar entre febrero y marzo de 2026

  5. Beneficios para adultos mayores en Ecuador: transporte, servicios y salud

Te recomendamos