Tatiana Coronel denuncia “ataque contra Guayaquil” por procesos suspendidos

La alcaldesa subrogante aseguró que la paralización afecta obras y servicios municipales en Guayaquil y cuestionó la medida

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, se pronunció este viernes 27 de febrero sobre la suspensión de procesos municipales registrados en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Durante la sesión del Concejo Cantonal, la funcionaria reveló que existen 32 procesos suspendidos en distintas direcciones municipales, lo que, dijo, impacta directamente en la ejecución de obras y la prestación de servicios para la ciudadanía.

¿Qué obras están afectadas en Guayaquil?

Coronel detalló que entre los procesos suspendidos constan proyectos relacionados con:

Soterramiento de cables en Urdesa

Reconstrucción de mercados

Obras eléctricas en ciudadelas

Suministro de luminarias

Según la también vicepresidenta de RETO, la paralización implica que estas intervenciones no puedan ejecutarse en los plazos previstos.

“Esto sí es un ataque contra Guayaquil”, manifestó ante los concejales.

También hay procesos suspendidos en empresas públicas

La alcaldesa subrogante agregó que las empresas públicas municipales también registran suspensiones.

“Hay 13 procesos suspendidos en empresas públicas”, sostuvo, cuestionando las razones detrás de estas decisiones administrativas.

En su intervención, la funcionaria afirmó que la situación trasciende el ámbito político y afecta directamente a la ciudadanía.

“Esto ya es contra su gente”, expresó durante la sesión.

Las declaraciones se produjeron luego de que la concejala Emily Vera expresara en torno a la situación de los procesos suspendidos. Antes de su intervención formal, Vera hizo referencia a la paralización de trámites en el sistema de contratación pública.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!