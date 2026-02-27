Chito Vera da el peso y habrá pelea ante David Martínez: Esto marcó la báscula

El ecuatoriano no falló el pesaje y se confirma el combate coestelar del UFC México en la Arena CDMX el sábado 28 de febrero

El ecuatoriano Marlon Chito Vera regresará oficialmente este sábado 28 de febrero al octágono de la UFC en un escenario que conoce a la perfección: la Arena Ciudad de México. Tras marcar en la báscula 136 libras, durante el pesaje protocolario de este viernes 27, el manabita confirmó que habrá pelea.

De acuerdo con la categoría peso gallo (135 libras), es permitida la marca que dio Chito. Por su parte, el mexicano David Martínez, su rival, registró las 135 libras exigidas.

El combate es crucial para el tricolor, pues atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas.

Lejos de mostrarse abatido por los resultados recientes, Vera dijo llegar con una mentalidad renovada, enfocado en demostrar que, a pesar de sus 25 peleas profesionales, su prime físico y técnico sigue intacto.

La resiliencia ha sido el eje central de sus declaraciones previas al combate. Chito no oculta la complejidad de su situación actual, pero la utiliza como combustible para su narrativa de regreso. "Estoy en una posición obviamente complicada, no es un secreto, pero al final del día la salud y la fuerza la tengo", afirmó el peleador, subrayando que su objetivo principal este fin de semana es reencontrarse con el triunfo. Para Vera, el éxito no es una línea recta, asegurando con determinación que "las mejores historias son de las personas que se han podido levantar después de haber caído".

En cuanto a la preparación técnica, el ecuatoriano ha sido meticuloso para neutralizar el estilo explosivo y basado en el karate de Martínez. Vera reconoció que la clave será la agresividad constante y la presión asfixiante para evitar que el local imponga su ritmo. "A un peleador así hay que romperle el ritmo, estar en su cara y acabarlo",sentenció.

Un regreso simbólico marcado por el respeto a la cultura local y la mentalidad de Rocky

El vínculo emocional con México también juega un papel fundamental en esta edición de UFC Fight Night. Vera fue el primer peleador en caminar hacia la jaula en la inauguración de la Arena CDMX hace 12 años, y su respeto por la cultura local se manifestó incluso en sus gestos simbólicos, como vestir la camiseta del histórico "Chucho" Benítez. Citando la filosofía de superación de Rocky Balboa, el ecuatoriano resumió su sentir actual: "La vida no se trata de qué tan duro puedas golpear, sino de qué tanto golpe puedas aguantar y seguir yendo a buscar lo que quieres"

El ecuatoriano no pelea desde octubre del 2025. Cortesía

Finalmente, el combate co-estelar de este sábado no solo representa una pelea más en el ranking del peso gallo, sino una oportunidad de redención para un ícono del MMA latinoamericano. Con la mirada puesta en escalar nuevamente hacia una oportunidad titular, Vera confía en que su experiencia y la dureza que lo caracteriza le den la ventaja necesaria. "Si la pelea se pone dura y se pone sangrienta, yo sé que eso es algo normal para mí", concluyó, dejando claro que el mundo de las artes marciales mixtas aún no ha visto lo último del mejor exponente que ha dado el Ecuador.

