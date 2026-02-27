Alto comisionado de ONU, preocupado por decesos en cárceles de Ecuador y El Salvador

El representante de la ONU denunció que las muertes ocurren "tanto por violencia como por enfermedades"

El Alto comisionado de la ONU sobre derechos humanos denunció las cientos de muertes en las cárceles de Ecuador.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos (DD. HH.), Volker Türk, se mostró preocupado por los "informes sobre cientos de muertes en las cárceles" de Ecuador y el "elevado" número de fallecidos bajo custodia en El Salvador

En su discurso en la sesión 61 del Consejo de Derechos Humanos, Türk denunció la situación de detenidos en estos dos países latinoamericanos, donde se aplica la política de mano dura contra el crimen, y las muertes ocurren "tanto por violencia como por enfermedades".

Türk recordó que "los esfuerzos contra el crimen organizado deben llevarse a cabo de acuerdo con el debido proceso" e instó a los gobiernos a adoptar medidas para precautelar la vida de los privados de la libertad.

Más de 500 fallecidos en cárceles de Ecuador

El pronunciamiento del alto comisionado se produce dos días después de que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) dio a conocer que el Estado entregó información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde señala que 564 personas murieron en la Penitenciaría del Litoral (la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador) entre enero y septiembre de 2025.

La cantidad de decesos motivó a los familiares de los presos a acudir a la justicia para solicitar medidas cautelares a favor de los internos ante el “elevado número de muertes” asociadas presuntamente a tuberculosis y desnutrición.

Tras la presentación de esa acción legal, la Defensoría del Pueblo visitó el centro carcelario y emitirá un informe para enviarlo a la Comisión.

En cuando a El Salvador, el vicepresidente, Félix Ulloa, defendió hace días la seguridad de las cárceles ante las organizaciones que denuncian más de 480 muertes en los centros penitenciarios salvadoreños: "Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios", agregó ante la "leyenda" del aumento de fallecimientos en los centros penitenciario salvadoreños.

