Informe revela graves condiciones en la cárcel: 496 internos enfermos son reubicados

La medida se da tras una inspección judicial que evidenció brotes de tuberculosis, desnutrición y un aumento de muertes

Referencial. Un total de 496 presos con enfermedades graves fueron trasladados desde la Penitenciaría del Litoral.

Un total de 496 presos con enfermedades graves fueron trasladados desde la Penitenciaría del Litoral (la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador) hacia otro centro penitenciario, en medio de la crisis sanitaria provocada por brotes de tuberculosis y desnutrición que ya han causado más de 500 muertes en 2025.

(Te puede interesar: Alerta por posible epidemia de tuberculosis y neumonía en Ecuador)

El traslado se produjo luego de una inspección realizada por delegados de la Defensoría del Pueblo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de una organización de familiares de reclusos, quienes ingresaron al centro penitenciario por orden judicial para verificar el estado de salud de los internos y el acceso a alimentos y medicamentos.

El pabellón cinco quedó vacío

Los reclusos, que permanecían en el pabellón cinco, fueron enviados la víspera a la cárcel Regional (ubicada a pocos metros de la Penitenciaría) con el objetivo de que reciban atención médica especializada, explicó Billy Navarrete, director del CDH. “Es una reacción positiva a toda la incidencia. Si no se hubiera hecho esta intervención, no se habría producido el traslado y al menos algunas vidas pueden salvarse”, señaló.

Durante la visita, la comitiva constató que el pabellón cinco quedó vacío. Sin embargo, la administración penitenciaria informó que ese espacio será ocupado por presos del pabellón siete, donde también hay internos con tuberculosis y otros cuadros graves, que sobreviven en condiciones de hacinamiento extremo, con hasta doce personas por celda.

Los delegados también observaron a varios reclusos recibiendo atención médica en un policlínico que, según describieron, tenía “muy buenas condiciones”. No obstante, los propios internos alertaron que era la primera vez que recibían medicamentos.

Aumento de muertes

La comisión conoció además que los fallecimientos por enfermedades infecciosas y desnutrición crónica siguen en aumento, pese a que el Gobierno no difunde cifras actualizadas. “Ayer murió una persona en una de las celdas que visitamos y entre viernes y lunes hubo doce fallecidos”, indicó Navarrete.

(Te invitamos a leer: Tuberculosis en cárceles: MSP asegura que "Ecuador no atraviesa una epidemia")

Seis reos fallecieron en la Penitenciaría del Litoral: lo que se sabe hasta ahora Leer más

De acuerdo con datos entregados por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 564 personas murieron en esta prisión entre enero y septiembre de 2025, lo que motivó la concesión de medidas cautelares a favor de los reclusos por el “elevado número de muertes” asociadas presuntamente a tuberculosis y desnutrición.

En cuanto a la alimentación, el director del CDH afirmó que la provisión es irregular. “Había personas que recibían menos comida y otras que no recibían nada, incluso quienes padecen tuberculosis”, denunció.

Según Navarrete, los problemas estructurales persisten: “Las deficiencias para garantizar derechos básicos como la salud y la alimentación siguen siendo graves”.

Está previsto que la Defensoría del Pueblo remita un informe al juez con las observaciones recogidas durante la inspección, documento que incluirá las valoraciones del CDH y será enviado también a la Comisión Interamericana, que ha solicitado ingresar a la prisión. Esa petición, según Navarrete, aún no ha recibido respuesta por parte del Estado.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ