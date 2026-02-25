ANT: consulta multas, valores pendientes y puntos en la licencia

Así puede consultar y pagar multas de tránsito en la ANT

En Ecuador, mantenerse al día con las multas de tránsito registradas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es una obligación clave para los conductores. No solo evita recargos e intereses, sino que también es un requisito indispensable para realizar trámites como la matriculación vehicular.

A través del portal oficial de la ANT es posible consultar multas, citaciones y valores pendientes, así como revisar el estado de los puntos de la licencia de conducir. El trámite puede realizarse en línea, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Cómo consultar multas y valores pendientes en la ANT

La ANT dispone de una plataforma digital donde los ciudadanos pueden verificar infracciones registradas y montos adeudados.

Para realizar la consulta se debe:

Ingresar al portal oficial de consulta de citaciones de la ANT.

Seleccionar el tipo de búsqueda: número de placa, cédula, RUC o pasaporte.

Digitar el dato correspondiente.

Hacer clic en “Buscar”.

El sistema mostrará un detalle con información como fecha de la infracción, lugar, tipo de contravención, valor a pagar y estado del pago.

La consulta por placa es especialmente útil cuando se desea verificar si un vehículo mantiene multas pendientes que puedan afectar trámites posteriores. Se recomienda revisar el sistema de manera periódica para evitar inconvenientes.

Opciones para pagar multas ANT

Una vez identificadas las infracciones registradas, el siguiente paso es efectuar el pago.

Las multas pueden cancelarse en entidades financieras autorizadas como Banco del Pacífico o Banco Pichincha, así como en las ventanillas de la ANT, donde se aceptan pagos en efectivo o con tarjeta.

Tras realizar el pago, es recomendable verificar en el sistema que la multa conste como “pagada”.

En caso de que el valor de la infracción supere un salario básico unificado, el conductor puede solicitar un convenio de pago para cancelar la deuda en cuotas.

Además, si la multa se paga dentro del plazo establecido —aproximadamente 28 días desde su emisión— es posible acceder a un descuento del 50% sobre el valor total.

Pago de multas ANT en línea

Para quienes prefieren realizar el trámite desde casa, la ANT permite pagar las multas de manera digital a través del portal oficial www.gob.ec o mediante la web institucional de la ANT.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de consulta de multas.

Seleccionar la opción “Consultar infracciones” o "Pagos en línea"

Digitar el número de cédula, RUC o placa del vehículo.

Revisar el detalle de las citaciones pendientes.

Seleccionar las multas que se desean cancelar.

Elegir el método de pago: tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard, Diners Club, entre otras) o transferencia bancaria en línea.

Confirmar la transacción y guardar el comprobante.

Cómo consultar los puntos de la licencia

Para revisar los puntos de la licencia de conducir en Ecuador, el ciudadano debe ingresar al sitio web oficial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en la sección “Consulta de Licencia de Conducir” o en el módulo de “Consulta de Citaciones”.

Se debe ingresar el número de cédula o pasaporte y seleccionar la opción 'Buscar'. El sistema generará un reporte con el historial de puntos, el total disponible y el tipo de licencia vigente.

En Ecuador, la recuperación de puntos puede darse de forma automática si el conductor no comete infracciones durante 12 meses consecutivos. En ese caso, se acreditan cuatro puntos adicionales por año, hasta alcanzar el máximo de 30 puntos.

Si el conductor tiene 15 puntos o menos, puede optar por realizar un curso de recuperación autorizado por la ANT.

Plataforma digital para verificar infracciones

Desde el mismo portal oficial de la ANT se pueden consultar tanto multas como valores pendientes. El sistema centraliza la información de citaciones, montos adeudados y estado de pago, lo que permite a los usuarios llevar un control actualizado de su situación.

Realizar esta verificación periódicamente ayuda a evitar sanciones adicionales y facilita la gestión de trámites vehiculares en todo el país.

