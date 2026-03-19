Accidente en vía a Daule: esto es lo que se sabe del siniestro que dejó 6 heridos

Autoridades de rescate se tomaron horas para rescatar a las víctimas del siniestro. El tránsito colapsó en el sector

La escena fue crítica. Seis personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, tras el violento choque entre un bus interprovincial y un camión cargado con varillas metálicas en la vía a Daule, en Guayaquil. El impacto dejó imágenes estremecedoras y dramáticas, una mujer quedó atrapada con los fierros incrustados en sus piernas, lo que obligó a los rescatistas a cortar las varillas para poder liberarla.

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Lo que se sabe del accidentes de la vía a Daule

El siniestro se registró la madrugada de este jueves 19 de marzo de 2026, pero durante toda la mañana han continuado las labores de atención y control. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ejecutaron un complejo operativo de rescate para asistir a los pasajeros atrapados en el interior del bus, varios de ellos con lesiones de consideración.

De acuerdo con los reportes, los heridos recibieron atención prehospitalaria en el sitio. Como parte del protocolo, se les administró sueros para estabilizarlos, hidratarles y mitigar el dolor provocado por las heridas, antes de ser evacuados en camillas hacia distintas casas de salud.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 22 de la vía a Daule, en el sector Capeira, cuando un bus de la cooperativa Santa Lucía colisionó con un camión que transportaba estructuras metálicas.

Tras el impacto, las varillas atravesaron la carrocería del vehículo de pasajeros, convirtiendo el interior en una trampa de hierro.

Testigos relataron momentos de desesperación tras el impacto. Algunos pasajeros quedaron atrapados entre los asientos y las estructuras metálicas, mientras otros intentaban salir por sus propios medios en medio del caos. La intervención de los equipos de emergencia evitó un desenlace aún más trágico.

Tránsito colapsado y trabajo de las autoridades

Mediante 📹 cámaras de #videovigilanciaECU911 se observa el congestionamiento vehicular a lo largo de la vía a Daule.#LíneaÚnicaParaEmergencias pic.twitter.com/hyiHu5ss28 — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) March 19, 2026

La magnitud del choque obligó a las autoridades de tránsito a cerrar parcialmente los carriles en ambos sentidos de la vía. Esto generó una fuerte congestión vehicular que se extendió por más de cuatro kilómetros, afectando a conductores que circulaban por esta importante arteria vial.

Este nuevo accidente volvió a evidenciar la peligrosidad de las carreteras en Ecuador, donde con frecuencia se registran siniestros que involucran transporte pesado y buses interprovinciales. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del choque.

Hasta el cierre de esta actualización, se confirmó que seis personas resultaron heridas, mientras se mantenía el monitoreo de su estado de salud. El caso quedó en manos de las autoridades competentes, en medio de la preocupación por la gravedad del hecho y sus consecuencias

05:42 🚨 Siniestro de tránsito en la vía a Daule, km 22 (ref. Lago de Capeira), entre camión y bus.

Tránsito congestionado en la zona.

Cerrado el ingreso a Guayaquil desde el cantón Narcisa de Jesús.

Cortesía 🚧 pic.twitter.com/QqjAxTBhj7 — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) March 19, 2026

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