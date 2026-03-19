Camión con varillas choca a bus interprovincial y deja varios heridos en Guayaquil

Las varillas atravesaron el vehículo impactado. Preliminarmente hay 6 personas heridas en el siniestro

Un camión cargado con varillas metálicas impactó contra un bus interprovincial en Guayaquil, dejando varios heridos y generando congestión vehicular.

Un nuevo accidente de tránsito vuelve a encender las alertas en las carreteras de Ecuador. La mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, un bus interprovincial y un camión protagonizaron un violento choque en el norte de Guayaquil, dejando como saldo varias personas heridas y atrapadas entre los restos de los vehículos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 en el kilómetro 22 de la vía a Daule, a la altura del sector Capeira.

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Varillas del tráiler atravesaron el bus interprovincial

En el lugar colisionaron un bus de la cooperativa Santa Lucía y un camión que transportaba varillas metálicas, las cuales, producto del impacto, atravesaron la estructura del vehículo de transporte de pasajeros.

Las primeras imágenes y reportes evidencian la magnitud del accidente. Los fierros del camión penetraron la carrocería del bus, generando escenas de alto riesgo para los ocupantes, varios de los cuales quedaron atrapados en el interior mientras equipos de emergencia acudían para asistirlos.

Hasta el momento, no existe un balance oficial sobre el número exacto de personas heridas, ni se ha confirmado la existencia de víctimas mortales. Sin embargo, testigos en el sitio reportaron que hasta el momento al menos 6 pasajeros resultaron con lesiones de consideración, lo que obligó a su traslado a casas de salud cercanas.

Vías de alto tráfico concentran la mayor cantidad de siniestros viales

Este hecho se suma a una preocupante cadena de accidentes de tránsito registrados en distintas vías del país en lo que va del año.

Las carreteras ecuatorianas, especialmente en tramos de alto flujo como la vía a Daule, continúan siendo escenario frecuente de siniestros que involucran transporte pesado y buses interprovinciales.

Autoridades de tránsito y organismos de socorro se mantienen en el lugar coordinando las labores de rescate y levantamiento de información para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, la circulación vehicular en el sector se ha visto parcialmente afectada.

#ATENCIÓN

Accidente de tránsito entre un bus de transporte público y una plataforma que tranportaba varillas de hierro en el km 22 de la vía a Daule sentido hacia #Guayaquil cerca de

Reportan fuerte tráfico en la zona.@ATM_Transito #AHORA pic.twitter.com/wBhoKpySDA — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) March 19, 2026

El caso se encuentra en desarrollo y se espera que en las próximas horas se emitan reportes oficiales que permitan conocer con mayor precisión el estado de los heridos y las circunstancias que derivaron en este nuevo hecho vial.

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