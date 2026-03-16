Choque entre vehículo y furgoneta escolar deja 16 afectados en Quito

Siniestro de tránsito en el centro de Quito deja 16 personas afectadas, entre ellas estudiantes.

La tarde de este 16 de marzo se registró un siniestro de tránsito en el centro de Quito, específicamente en la intersección de las calles Juan Larrea y Checa, en el sector de Quito.

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De acuerdo con el reporte preliminar de los equipos de emergencia, un vehículo liviano y una furgoneta escolar colisionaron, lo que generó una rápida movilización de paramédicos y personal de atención prehospitalaria al lugar del incidente.

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Los equipos de emergencia informaron que 16 personas resultaron afectadas. Entre ellas se encuentran diez estudiantes y la conductora de la furgoneta escolar, además de los ocupantes de una camioneta involucrada en el impacto.

Paramédicos que acudieron al sitio realizaron la evaluación médica inicial a los afectados, con el objetivo de determinar su estado de salud y brindar la atención necesaria tras el accidente.

El incidente provocó momentáneamente congestión vehicular en la zona céntrica de la capital, mientras se realizaban las labores de atención y control de la emergencia.

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💥 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en las calles Juan Larrea y Checa, centro de Quito.



🚌 Un vehículo liviano y una furgoneta escolar colisionaron.



👩‍🚒 Nuestros paramédicos evalúan a 16 personas que resultaron afectadas: diez estudiantes y la… pic.twitter.com/eMVQ98X3nC — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 16, 2026

Las autoridades recuerdan a los conductores mantener la precaución al volante, respetar las señales de tránsito y conducir a una velocidad adecuada, especialmente en sectores con alta circulación vehicular y presencia de transporte escolar.

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