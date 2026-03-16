Quito: Viajes desde las terminales de Quitumbe y Carcelén cambian por toque de queda

Toque de queda cambia los viajes desde Quito: estas rutas se suspenden

El Municipio de Quito anunció la suspensión temporal de buses hacia varias provincias por el toque de queda.

El Municipio de Quito anunció la suspensión temporal de varias frecuencias de transporte interprovincial desde las terminales terrestres de la capital hacia cuatro provincias del país. La medida responde al decreto de toque de queda emitido por el Gobierno Nacional.

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De acuerdo con el comunicado difundido el 15 de marzo de 2026, y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.º 329, la Gerencia de Terminales y Estacionamientos dispuso la suspensión parcial de frecuencias de transporte con destino o tránsito hacia las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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La medida estará vigente desde el 15 hasta el 31 de marzo y aplica para las operadoras de transporte de pasajeros que brindan servicio en las terminales terrestres de Terminal Terrestre de Quitumbe y Terminal Terrestre de Carcelén.

Horarios de suspensión del servicio

Según el comunicado oficial, los horarios de suspensión de las últimas frecuencias hacia estas provincias se aplicarán de la siguiente manera:

El Oro: suspensión desde las 15:00 – restablecimiento 03:00

Guayas: suspensión desde las 16:00 – restablecimiento 03:00

Los Ríos: suspensión desde las 18:00 – restablecimiento 03:00

Santo Domingo: suspensión desde las 20:00 – restablecimiento 03:00

Durante el horario de restricción, las operadoras no podrán despachar unidades con destino o tránsito hacia estas provincias.

Recomendaciones para viajeros

Las autoridades municipales recomiendan a los ciudadanos planificar sus viajes con anticipación y verificar directamente con las cooperativas de transporte los horarios disponibles antes de acudir a las terminales terrestres.

Asimismo, se recuerda que estas disposiciones buscan garantizar el cumplimiento del toque de queda establecido por el Gobierno Nacional y contribuir al control de la seguridad en el país.

🚍#TerminalesTerrestres | Debido al #ToqueDeQueda se disponen horarios de suspensión de frecuencias, de forma temporal, desde las terminales de Quito #Quitumbe y #Carcelén hacia las provincias con restricción de movilidad🚍 pic.twitter.com/u6gssoRS1u — Terminales Terrestres de Quito (@Terminales_UIO) March 15, 2026

El Municipio de Quito indicó que cualquier actualización o cambio en los horarios será informado a través de los canales oficiales.

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