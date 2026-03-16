Alerta por radiación ultravioleta en Ecuador: niveles extremos del 16 al 22 de marzo

El Inamhi alerta sobre niveles extremos de radiación UV en la Sierra esta semana.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta sobre el aumento de la radiación ultravioleta en varias regiones del país durante la semana del 16 al 22 de marzo de 2026. La institución advierte que la población debe extremar cuidados para prevenir daños en la piel y la salud general.

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Niveles de radiación por región

Según el Inamhi, este lunes 16 de marzo, la región Sierra registrará niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta, mientras que la Costa y la Amazonía permanecerán en un nivel Muy Alto.

En provincias como Pichincha, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo, la radiación también se ubicará en niveles muy altos, lo que representa un riesgo para la salud si no se toman precauciones.

Cambios climáticos y causas

Cristian Paliz, analista de pronósticos del Inamhi, explicó que este incremento de radiación está asociado al ingreso de aire frío desde el sur del Océano Pacífico, que ha generado un ambiente seco en la atmósfera:

“El ingreso de aire frío ha secado mucho la atmósfera, lo que provoca un aumento en los niveles de radiación ultravioleta”, indicó Paliz.

Condiciones meteorológicas por región

Galápagos: se prevén lluvias ocasionales durante la semana.

Interior del Litoral: probabilidad de lluvias durante la noche y altas temperaturas durante el día.

Sierra: se podría presentar riesgo de heladas, especialmente en localidades por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar. Durante el día, sin embargo, se esperan altos niveles de radiación y escasas lluvias.

Amazonía: lluvias muy ocasionales, con mayor probabilidad durante la noche y madrugada.

#PronósticoUVEc l Se comparte el pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) para el LUNES 16 de marzo de 2026.

Tome precauciones☀️🥵🌡️🧢🕶️ pic.twitter.com/iT96WWWuif — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 15, 2026

Recomendaciones de protección

Ante esta alerta, las autoridades recomiendan:

Permanecer bajo techos o sombra durante las horas de mayor radiación.

Mantener una adecuada hidratación.

Aplicar protector solar de manera frecuente.

Usar prendas que cubran el cuerpo y rostro para protegerse de los rayos UV.

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