Perú: Keiko Fujimori empata con Roberto Sánchez, según sondeo

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 7 de abril en Perú.

,Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04 %.

Un primer sondeo de opinión sobre las preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 7 de abril en Perú indicó este domingo 26 de abril que la derechista Keiko Fujimori mantiene un empate técnico con el izquierdista Roberto Sánchez y es superada ligeramente por el ultraderechista Rafael López Aliaga.

La encuesta, elaborada por la empresa privada Ipsos, señaló que el liderato que obtuvo Fujimori en los comicios generales del pasado 12 de abril decae al momento de enfrentarse con los otros dos candidatos que tienen opciones a disputar con ella la jefatura de Estado peruana para el período 2026-2031.

Cuando se ha contado el 95,88 % de los votos de las elecciones generales, Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04 %; y López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,89 %.

El conteo oficial deberá acabar en los próximos días, cuando se resuelvan unas 3.800 actas de votación aún pendientes de revisión por el jurado electoral.

La encuesta de Ipsos señaló que Fujimori y Sánchez aparecen empatados hacia una eventual segunda vuelta, con un 38 % de las preferencias actuales, mientras que un 17 % indica que piensa votar en blanco o anular su voto, y un 7 % no precisa su preferencia.

"El electorado va tomando posición"

En el caso de un enfrentamiento con López Aliaga, un 34 % de los votantes señala que apoyaría al líder ultraderechista, y un 31 % a Fujimori, mientras que un 27 % señala que no votaría o anularía su voto, y un 8 % no precisa su elección.

"Las fechas son muy importantes. El electorado va tomando posición, lo hemos visto durante toda la primera vuelta. En este caso, se ve una división clarísima y una polarización entre Fujimori y Sánchez", comentó al respecto, el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli.

El experto añadió que, en el caso de López Aliaga, al parecer ha logrado disminuir el rechazo hacia su candidatura en un sector de la población, pero remarcó que "va a ser interesante ver el accionar de cada uno de los candidatos para conquistar a la gran mayoría de ciudadanos que no han votado por ellos".

Según su ficha técnica, Ipsos realizó la encuesta a 1.208 personas el 23 y 24 de abril últimos en los 24 departamentos de país y el trabajo técnico tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.