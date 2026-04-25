Perú ratifica segunda vuelta y descarta elecciones complementaria

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú descartó este viernes 24 de abril la realización de elecciones complementarias en Lima, pese a las irregularidades registradas en la primera vuelta del 12 de abril. El organismo ratificó que la segunda vuelta presidencial se celebrará el 7 de junio, conforme al cronograma oficial.

El pedido de repetir los comicios fue impulsado por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, quien alegó que retrasos en la distribución del material electoral impidieron votar a más de 50.000 personas en la capital. Según el JNE, tras un análisis técnico-jurídico, se concluyó por unanimidad que la solicitud era inviable.

Denuncias, renuncias y allanamientos

La jornada electoral del 12 de abril estuvo marcada por fallas logísticas que retrasaron la apertura de cientos de mesas en Lima. El entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, renunció días después, pese a que la ley estipula que su cargo es irrenunciable durante un proceso electoral.

La Fiscalía abrió una investigación por presunta colusión y la Policía allanó la vivienda de Corvetto, así como otros inmuebles vinculados a exfuncionarios y representantes de empresas proveedoras de material electoral. Aunque se solicitó su detención preliminar, esta no se concretó. Corvetto aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

En paralelo, López Aliaga denunció fraude y pidió la nulidad de 4.500 actas, que según él representarían más de un millón de votos. El líder de Renovación Popular afirmó que el proceso está “herido de muerte” y prometió perseguir judicialmente a Corvetto. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones.

Segunda vuelta confirmada y panorama político

Con el 95% de los votos procesados, Keiko Fujimori ya tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, mientras Roberto Sánchez y López Aliaga disputan palmo a palmo el segundo lugar, con una ventaja de unos 20.000 votos para el candidato izquierdista.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, reiteró que la fecha del balotaje está fijada mediante Decreto Supremo y que se respetará el cronograma electoral. Misiones de observación de la Unión Europea señalaron “graves fallos” en la primera vuelta, pero aclararon que no encontraron pruebas objetivas de fraude.