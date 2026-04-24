Perú: Keiko Fujimori rechaza amenazas de López Aliaga, "es lamentable su agresividad"

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER

Voto a voto: Solo un 0.13% de diferencia separa a Roberto Sánchez de Rafael López Aliaga por el balotaje.

Solo un 0.13% de diferencia separa a Roberto Sánchez de Rafael López Aliaga por el balotaje. Amenaza judicial: López Aliaga asegura que perseguirá al exjefe de ONPE hasta que reciba 20 años de cárcel.

López Aliaga asegura que perseguirá al exjefe de ONPE hasta que reciba 20 años de cárcel. Gasto militar: El escándalo de los $3.500 millones por aviones F-16 provocó la renuncia de dos ministros clave

La candidata presidencial Keiko Fujimori, quien disputará la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio en Perú, lamentó el jueves 24 de abril de 2026, las "declaraciones destempladas" que, según dijo, está haciendo el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien exige que se anulen los comicios generales del 12 de abril o se convoquen elecciones complementarias en Lima.

"Yo lamento las declaraciones destempladas del señor Rafael López Aliaga, es lamentable su agresividad verbal", declaró Fujimori a periodistas al término de una actividad proselitista.

La líder del partido Fuerza Popular agregó que, como ya ha dicho en anteriores ocasiones, no va a "contestar ni emitir opinión alguna" sobre los insultos y amenazas que lanza López Aliaga en los últimos días contra sus rivales políticos y los representantes de los organismos electorales.

El ultraconservador, que denuncia sin pruebas sólidas un fraude electoral en su contra, afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que dar "una solución ya" a su exigencia y amenazó con que "si no, arde Troya" en su país.

López Aliaga también volvió a amenazar al presidente del JNE, Roberto Burneo, y al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, que dimitió el martes por las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral.

Estado actual del escrutinio (94.86% procesado) Keiko Fujimori: 17.05% (Asegurada en segunda vuelta). Roberto Sánchez: 12.03% (Leve ventaja para el balotaje). Rafael López Aliaga: 11.90% (Denuncia fraude y exige nulidad). Próxima cita: Segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio.

"Corvetto va a tener 20 años en la cárcel. Me voy a encargar de eso. Voy a perseguirlo hasta que se muera", aseguró en una publicación en sus redes sociales en la que expuso las supuestas pruebas del fraude que denuncia, a medida que se aleja de la segunda vuelta de las elecciones, que puede ocupar el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Al respecto, Fujimori dijo que espera que los órganos electorales "tomen una decisión final" sobre el pedido de López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, y sostuvo que a los partidos políticos les corresponde "respetar esa decisión".

Crisis por aviones F-16

La candidata también hizo "un llamado a la calma" a los seguidores de las agrupaciones políticas porque, según dijo, ha "visto imágenes de que han atacado al candidato Sánchez" durante sus actividades, aunque defendió que "es un derecho poder expresar la voz a través de las movilizaciones".

Fujimori sostuvo que entiende "que los ánimos están caldeados" en su país, pero pidió mesura ante las propuestas que han hecho legisladores conservadores de presentar una moción para destituir al presidente interino, José María Balcázar, por los incidentes presentados durante la adquisición de una flota de 24 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea Peruana.

Después de que Balcázar señalara desde el viernes pasado que prefería que el acuerdo de 3.500 millones de dólares para la compra de las aeronaves sea visto por el próximo gobierno, sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa renunciaron tras señalar que esa compra ya se había concretado.

"Creo que ha sido un impase y que el presidente no ha quedado bien parado, pero en este momento hago un llamado a la calma para que el proceso electoral siga y no hagamos ningún cambio de gobierno en el medio de este proceso electoral", remarcó la candidata.

Cuando se ha contado el 94,86 % de los votos de las elecciones generales, Fujimori es la más votada, con el 17,05 %, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, y López Aliaga, con el 11,90 %.