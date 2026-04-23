“Lo perseguiré hasta que se muera”: López Aliaga amenaza a jefe electoral en Perú y denuncia fraude

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El candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga volvió a encender la tensión política en Perú tras lanzar amenazas directas contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en medio de sus denuncias de fraude electoral sin sustento comprobado.

Durante una transmisión en redes sociales, López Aliaga aseguró que Corvetto “va a tener 20 años en la cárcel” y añadió: “Voy a perseguirlo hasta que se muera”, declaraciones que se producen luego de que el funcionario presentara su dimisión tras las críticas por irregularidades logísticas en el proceso electoral.

Denuncias de fraude sin respaldo

El candidato, líder del partido Renovación Popular, insiste en que hubo un fraude premeditado en su contra, basado en retrasos en la instalación de mesas de votación el día de los comicios. Según su versión, 1,5 millones de ciudadanos no pudieron votar, principalmente en Lima, su principal bastión electoral.

Sin embargo, las autoridades electorales han señalado que, pese a los problemas logísticos, todas las mesas fueron instaladas, incluso 13 de ellas al día siguiente, en una decisión inédita del Jurado Nacional de Elecciones. Además, la participación superó el 76 %, una cifra mayor a la de procesos anteriores.

Personas participan en una manifestación convocada por el candidato presidencial peruano ultraconservador Rafael López Aliaga, en Lima.John Reyes / EFE

Presión al organismo electoral

López Aliaga también arremetió contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, a quien responsabilizó por no garantizar la instalación oportuna de las mesas.

“El JNE tiene que darnos una solución ya. Si no, arde Troya”, advirtió el candidato, quien exige anular total o parcialmente las elecciones o convocar a una jornada complementaria, pese a que estas opciones no están contempladas en la normativa vigente.

Días antes, incluso condicionó la estabilidad social al advertir que, si no se convocaban nuevos comicios antes del 3 de mayo, no podía “garantizar nada”, en referencia a un posible aumento de la tensión en las calles.

Disputa cerrada por la segunda vuelta

Con el 94,40 % de actas escrutadas, la candidata Keiko Fujimori lidera la votación con el 17,05 %, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,02 %. López Aliaga se ubica en tercer lugar con el 11,90 %, a una diferencia de apenas 18.776 votos.

El resultado final definirá quién disputará la segunda vuelta frente a Fujimori, en un escenario marcado por cuestionamientos, denuncias sin pruebas y un clima político cada vez más polarizado.