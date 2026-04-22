Renuncia organizador de comicios en Perú tras caos logístico y denuncias de fraude

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Inestabilidad institucional: La salida del jefe de ONPE a mitad del proceso genera un vacío de confianza crítico para el balotaje.

La salida del jefe de ONPE a mitad del proceso genera un vacío de confianza crítico para el balotaje. Polarización narrativa: Se enfrentan las tesis de "fraude" contra las de "defensa de la democracia" para movilizar el voto.

Se enfrentan las tesis de "fraude" contra las de "defensa de la democracia" para movilizar el voto. Judicialización del voto: La fiscalía entra en juego por presunta colusión, elevando el riesgo legal del proceso electoral.

La polémica desatada en Perú por los fallos logísticos durante las elecciones del pasado 12 de abril llevó a la renuncia del organizador de los comicios, Piero Corvetto, mientras la pugna entre los principales candidatos se agrava en medio de pedidos de elecciones complementarias y denuncias de que se intenta impulsar una narrativa de fraude.

Corvetto dimitió el martes 21 de abril de 2026 de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en medio de las críticas por las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima, y que se abra una investigación de la Fiscalía por presunta colusión.

La renuncia fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano de control de la Judicatura peruana que también designa al jefe de la ONPE, tras lo cual este organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumirá la jefatura interina hasta el término del proceso electoral.

Crisis Institucional en la ONPE Renuncia de Piero Corvetto: El jefe de la ONPE dimitió tras fallos logísticos que obligaron a extender la votación un día más. Investigación fiscal: La Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias por presunta colusión en el reparto del material electoral. Mando interino: Bernardo Pachas asume el liderazgo del organismo para la segunda vuelta el 7 de junio.

El organismo también aseguró que "no se han interrumpido ni se interrumpirán las labores propias del proceso electoral en curso -consistentes en el procesamiento y la contabilización de actas-, así como los preparativos de una segunda elección presidencial", que debe celebrarse el próximo 7 de junio.

Tras la confirmación de la salida de Corvetto, la candidata derechista Keiko Fujimori, quien disputará la Presidencia en la segunda vuelta tras ocupar el primer lugar en los comicios, aseguró que es "una buena noticia para el Perú".

"Para mí lo más importante es conocer la verdad, qué pasó en el proceso de la primera vuelta", dijo.

Sánchez contra López Aliaga

Fujimori también rechazó que el partido Juntos por el Perú (JP), del candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien mantiene la pugna con López Aliaga por acompañar a Fujimori en la segunda vuelta, haya señalado que se está promoviendo "una narrativa" de fraude para controlar el sistema electoral.

"Rechazo este tipo de aseveración de Juntos por el Perú, corresponde a todos los partidos políticos esperar lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones, estoy esperando con mucha prudencia el pronunciamiento final", sostuvo.

Poco antes, Juntos por el Perú afirmó que los partidos de Fujimori, Fuerza Popular, y de López Aliaga, Renovación Popular, buscan instalar "una narrativa" de fraude para promover "un boicot" del resultado de las elecciones generales.

Escenario político y resultados

Liderazgo de Fujimori: Con el 17% de los votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) asegura su lugar en la segunda vuelta y celebra la salida de Corvetto. Pugna por el balotaje: Roberto Sánchez (12%) y Rafael López Aliaga (11.9%) mantienen una diferencia mínima para definir quién pasará a la etapa final. Acusaciones de fraude: Los partidos de derecha exigen elecciones complementarias, mientras la izquierda denuncia una narrativa para boicotear el proceso.

El partido izquierdista consideró "ilegal" la decisión de la JNJ de aceptar la renuncia de Corvetto y anunció la conformación de un "frente político en defensa de la democracia y la igualdad del voto", así como la convocatoria a una "movilización nacional, pacífica y vigilante en defensa de la voluntad popular".

Poco antes, Sánchez afirmó en una rueda de prensa que López Aliaga es un mal perdedor al no aceptar su derrota y denunciar sin pruebas sólidas un fraude en su contra.

El candidato también afirmó que "no tiene base legal" el pedido de López Aliaga para que se convoque elecciones complementarias en los centros de votación de Lima que abrieron tarde por el retraso en la llegada del material electoral.

Con el 94,1 % de actas contabilizadas, Fujimori recibe el 17 % de los votos válidos, mientras que la segunda posición se definirá entre Sánchez, que tiene el 12 %, y López Aliaga, que llega al 11,9 %, hasta el momento.