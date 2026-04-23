Escándalo en Perú: Compra de aviones F-16 a EE.UU. desata crisis y pedidos de destitución

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Desconexión en el mando: El Primer Ministro contradijo públicamente al Presidente, evidenciando una ruptura total en el Ejecutivo.

El Primer Ministro contradijo públicamente al Presidente, evidenciando una ruptura total en el Ejecutivo. Presión internacional: La intervención directa del embajador de EE. UU. sugiere compromisos previos de carácter vinculante y secreto.

La intervención directa del embajador de EE. UU. sugiere compromisos previos de carácter vinculante y secreto. Inestabilidad terminal: La moción de censura ocurre a solo meses del cambio de mando previsto para julio.

La compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos abrió una nueva crisis de gobierno en Perú, con renuncias de ministros tras acusar al presidente interino, José María Balcázar, de mentir al decir que el proceso quedaría en manos de la próxima administración y el anuncio de que se pedirá que el mandatario sea destituido por el Congreso.

En medio de versiones contradictorias de un contrato de 3.500 millones de dólares, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó este miércoles 22 de abril de 2026, que el Gobierno adquirió para la Fuerza Aérea del país una flota de los aviones fabricados en Estados Unidos, y aseguró que ya se ha cumplido con todos los compromisos económicos asumidos en el cronograma acordado.

"Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos", indicó Arroyo horas después de que Balcázar reforzara su postura de recomendar que el siguiente gobierno, que asumirá a fines de julio próximo, decida si se ejecuta la adquisición.

Sin embargo, Arroyo señaló que Perú ha cumplido con los compromisos planteados para evitar que "se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país".

El primer ministro hizo este anuncio horas después de que los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, dimitieran por sus discrepancias con Balcázar, quien insistió en que se está discutiendo que "el próximo gobierno conozca las negociaciones".

La decisión de Balcázar fue anunciada el pasado viernes en una entrevista radial y motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., Bernie Navarro, quien anunció represalias contra Perú si no cumplía el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí.

En medio de las discrepancias en el Ejecutivo peruano, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, del partido derechista Acción Popular (AP), anunció que ha "decidido impulsar la censura del presidente Balcázar".

"La seguridad nacional no se negocia. Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial", acotó.

López detalló posteriormente en el Canal N que espera presentar su moción de censura en los próximos días para que sea debatida y votada en la sesión del próximo miércoles del pleno del Congreso.

Poco antes, el presidente del Legislativo, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que se "dará trámite" a cualquier moción de destitución que se presente, porque "eso está establecido en el reglamento y no hay vuelta que darle".

"No sé si se concretará, pero he visto que hay determinados congresistas que están planteando eso", agregó.

Rospigliosi también sostuvo que Balcázar "ha dado varias versiones" sobre el proceso de adquisición de los aviones y consideró que "ha estado sometido a muchas presiones, pero finalmente el Estado peruano está honrando su compromiso y eso es lo más importante".

Durante la noche de este miércoles, Balcázar tomó juramento en una ceremonia privada como nuevo ministro de Defensa al abogado Amadeo Flores, mientras que aún no se conoce al sustituto de De Zela en Relaciones Exteriores.