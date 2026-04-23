Bukele compara juicio masivo de pandilleros en El Salvador con los de Núremberg

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER

Estrategia narrativa: Bukele usa referentes históricos globales para legitimar sus polémicos procesos judiciales masivos.

Bukele usa referentes históricos globales para legitimar sus polémicos procesos judiciales masivos. Magnitud criminal: El juicio aborda una cifra récord de 47.000 delitos cometidos en una sola década.

El juicio aborda una cifra récord de 47.000 delitos cometidos en una sola década. Tensión internacional: La defensa del modelo salvadoreño choca frontalmente con los estándares de derechos humanos globales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles 22 de abril de 2026 el juicio colectivo al que son sometidos jefes pandilleros en su país con los históricos procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

Un total de 486 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) -considerada terrorista por Estados Unidos- son juzgados desde el lunes acusados de cometer más de 29.000 asesinatos, entre ellos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar una "guerra" contra las pandillas.

Bukele señaló en la red social X que lo "novedoso" de este juicio masivo "es hacer responsables a los jefes (pandilleros) por los crímenes cometidos por sus organizaciones".

¿Qué fue Núremberg y por qué Bukele lo cita? Precedente: Procesos de 1945 contra líderes nazis en Alemania. Innovación: Estableció que los jefes son culpables de los crímenes que ordenan o permiten. Objetivo de Bukele: Aplicar este modelo para que los 22 líderes máximos paguen por cada delito de la pandilla.

"No inventamos ese principio. Se llama 'responsabilidad de mando' y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg", aseguró el mandatario derechista al responder una crítica del exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien consideró "injusto" el juicio colectivo que incluye a 22 líderes de la MS-13.

Testigos protegidos acusaron el martes a los 22 "ranfleros" o jefes históricos de la pandilla que actuó como un "corporativo criminal", según el fiscal Max Muñoz.

Casi cincuenta mil delitos

En los Juicios de Núremberg, entre 1945 y 1946, juristas de los países aliados que ganaron la Segunda Guerra sometieron a juicio individualizado a 21 de los más altos dirigentes del régimen nazi alemán, lo que sentó las bases de un sistema de justicia penal internacional. Doce acusados fueron condenados a muerte y colgados.

En el juicio masivo de El Salvador, el primero contra una estructura de mando de las pandillas, el grupo está acusado de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, de acuerdo con la Fiscalía.

En el marco de su ofensiva antipandillas, Bukele impuso en marzo de 2022 un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión.