Allanan en Perú casa de exjefe de proceso electoral en investigación por colusión

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LO QUE DEBES SABER

Logística bajo lupa: El acuerdo con la empresa Galaga es el eje del operativo por presunta colusión agravada.

El acuerdo con la empresa Galaga es el eje del operativo por presunta colusión agravada. Empate técnico: La diferencia de 20,000 votos representa menos del 0.2% del padrón, agudizando la incertidumbre.

La diferencia de 20,000 votos representa menos del 0.2% del padrón, agudizando la incertidumbre. Sin fraude probado: La UE confirmó "graves fallos" logísticos, pero descartó pruebas objetivas de fraude sistemático.

La policía allanó este viernes 24 de abril de 2026, la casa del exjefe de la entidad electoral que organizó los comicios generales en Perú, Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presunta colusión agravada relacionada con el proceso electoral.

Corvetto renunció el martes poco antes de ser interrogado por la fiscalía por las múltiples fallas en las votaciones en la jornada electoral del 12 de abril, que retrasaron el escrutinio.

El operativo en la casa de Corvetto en Lima forma parte de una serie de allanamientos realizados simultáneamente en varios inmuebles, según la policía.

"La investigación, centrada en el presunto delito de colusión agravada, apunta a desentrañar acuerdos ilícitos que habrían comprometido recursos del Estado en procesos críticos para la nación", indicó en un comunicado.

Claves de la investigación a la ONPE: Empresa Galaga: Se investigan pagos y contratos para el traslado de actas que nunca llegaron a tiempo. Voto denegado: El allanamiento busca documentos que expliquen por qué 50,000 ciudadanos quedaron fuera del proceso. Altas esferas: La fiscalía no solo apunta a Corvetto, sino a una red de exfuncionarios y representantes privados.

"La intervención alcanza a altas esferas de la administración pública, incluyendo locales vinculados al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), exfuncionarios y representantes de la empresa Galaga", encargada de trasladar el material electoral, señaló la policía.

Retrasos en la distribución del material electoral impidieron que más de 50.000 personas votaran, lo que obligó a las autoridades a prolongar un día los comicios.

UE descarta el fraude

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) se refirió a "graves fallos", pero precisó que no encontró "ninguna prueba objetiva" de fraude, como alegó el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

Los peruanos aún no saben quién disputará el balotaje del 7 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori, la única con boleto asegurado.

El izquierdista radical Roberto Sánchez y López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar, con una leve ventaja de 20.000 sufragios para Sánchez con cerca del 95% del conteo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral del país, estima que los resultados finales no se conocerán antes del 15 de mayo debido a las demoras en el cómputo que realiza la ONPE.