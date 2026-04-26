Crimen en La Aurora: tres víctimas mortales tras balacera cerca de unidad educativa

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tres personas murieron tras un ataque armado ocurrido cerca de una unidad educativa en La Aurora.



Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud, donde se confirmó el fallecimiento de dos de ellas.



El hecho se suma a una serie de episodios violentos recientes que preocupan a los moradores del sector.

Un nuevo episodio de violencia sacudió a La Aurora, parroquia del cantón Daule, donde tres personas murieron como consecuencia de un ataque armado registrado en las cercanías de una unidad educativa, según informes de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 18 de Agosto y la calle Enrique Gil, hasta donde llegaron unidades policiales luego de recibir alertas por múltiples detonaciones.

Lo que se sabe del ataque armado

Al arribar, los uniformados encontraron a varios moradores reunidos en el sitio, visiblemente impactados. Testigos indicaron que, tras el atentado, algunas víctimas fueron trasladadas de urgencia a distintos centros de salud.

De acuerdo con información oficial, dos jóvenes, de 20 y 22 años, fueron ingresados a una casa de salud , donde uno de ellos falleció posteriormente por la gravedad de sus heridas. En el lugar del ataque, en tanto, se confirma la muerte de un joven de 21 años. Más tarde, conoció a una tercera víctima, de 24 años, que también perdió la vida en otro hospital.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas del ataque, así como para identificar a los responsables.

Vista de la urbanización en La Aurora, en el cantón Daule, donde ocurrió otro ataque que dejó tres fallecidos.Joffre Flores

Nuevas muertes preocupan a la ciudadanía

Este suceso se suma a otros episodios violentos registrados en los últimos meses en La Aurora, donde se han reportado asesinatos en exteriores de centros comerciales, urbanizaciones y arterias principales, lo que incrementa la preocupación ciudadana por la seguridad en el sector.

" Necesitamos más seguridad en La Aurora . Los UPC no son suficientes si no hay policías operativos. Estamos abandonados", cuestionó Miguel Serrano, residente de la zona.

Hasta el momento, el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, no se ha pronunciado sobre este hecho.