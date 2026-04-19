Violento ataque en La Aurora deja tres fallecidos y alarma a vecinos

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Un ataque violento registrado aproximadamente a las 04:00 de este sábado 18 de abril en una vivienda ubicada en una urbanización del sector La Aurora, en el cantón Daule, dejó como resultado tres personas fallecidas, según información preliminar de la Policía Nacional.

Triple crimen enciende alertas

Las víctimas fueron identificadas como Óscar López Quimis, conocido con el alias de “Messi”, quien registraba un proceso judicial por tráfico de armas en 2025; Jonathan Quiñónez Bazán, de 26 años; y Melissa Gómez Rodríguez, de 25 años, quien tenía antecedentes por suplantación de identidad.

De acuerdo con el reporte policial, los tres habrían sido atacados dentro del inmueble con objetos cortopunzantes, además de elementos contundentes hallados en la escena, como un vaso y una botella rotos.

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Una fuente policial indicó que en la vivienda se encontraba un grupo de ocho personas consumiendo bebidas alcohólicas al momento del hecho. En ese contexto, los atacantes habrían reducido a los presentes, procediendo presuntamente a sustraer un vehículo, dos motocicletas, dinero en efectivo y joyas que se encontraban en el domicilio.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en horas de la tarde del mismo sábado, luego de que familiares de una de las víctimas alertaran que no lograban comunicarse con ella. Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados a la morgue del cantón Daule para los procedimientos legales correspondientes.

Ataque genera temor en Daule

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes del sector y de urbanizaciones cercanas, donde vecinos expresan inquietud por la seguridad y los controles de acceso a este tipo de conjuntos residenciales.

Una residente, que prefirió mantener su identidad en reserva, cuestionó la efectividad de los filtros de ingreso y la seguridad interna, así sea cuando se trata de visitas. “Se supone que vivimos en una ciudadela segura, pero ahora es fácil que ocurran estos hechos. ¿Qué está pasando en estas zonas que hoy son de riesgo?”, señaló.

Por su parte, Estrella Cáceres, moradora de una urbanización cercana, pidió revisar los mecanismos de control y selección de residentes. “¿Quién confirma realmente a quienes tenemos de vecinos? Hay que ser más cautos. Lamentablemente, hoy nadie está a salvo en ningún sitio. Una persona con antecedentes penales puede dar paso a que estos lamentables hechos ocurran. ¿Qué y quiénes están fallando? Ya todos debemos ser más conscientes”, manifestó.