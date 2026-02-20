La Aurora: Hombre fue asesinado este viernes tras retirar dinero

Un hombre fue asesinado a tiros mientras circulaba en su vehículo por una conocida plaza comercial en La Aurora, Daule, en la tarde del 20 de febrero. Según testigos, la víctima acababa de retirar dinero de un banco cuando dos individuos en motocicleta le dispararon. Aunque intentó huir, no logró escapar y terminó chocando contra un terreno baldío con una obra en construcción.

"Lo balearon y trató de salir manejando, pero ya estaba gravemente herido y se desvió hacia un terreno en construcción, derribando varias planchas de zinc", relató un vendedor que fue testigo. Los atacantes se acercaron al lugar, pero al ver el vehículo detenido en el terreno, decidieron huir al no querer enfrentar a los obreros presentes. "Escuchamos al menos siete disparos", agregó otro testigo.

¿Qué sucedió con el dinero?

El cuerpo quedó dentro del vehículo y fue retirado por la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena. Sin embargo, no se revelaron detalles sobre la identidad de la víctima ni el dinero que había retirado. La unidad de Criminalística recogió evidencias del coche para la investigación.

Unas 20 minutos después de que la Policía se retirara, un vehículo con varios familiares de la víctima llegó al lugar. Al confirmar la matrícula del auto, uno de ellos, entre sollozos, gritó y golpeó su coche, avisando a los demás. Mientras hacía llamadas para dar la noticia, exclamó: "¡Júrame que no estaba en nada malo!" antes de irse del lugar.

