“Puede surgir una figura que no venga de RC ni ADN, en Quito”: César Montúfar

La figura de Daniel Noboa está desgastada en la capital, señaló el exasambleísta y excandidato a la alcaldía

Como exasambleísta, excandidato a alcalde, fundador de lo que fue Concertación y doctor en ciencias políticas, César Montúfar lo tiene claro: Quito perdió el sentido de capitalidad hace 15 a 20 años. Se trata de esa particularidad por ser el epicentro de las decisiones políticas, el lugar en donde se toman las decisiones, al ser sede del Gobierno, del Parlamento, de la justicia y otras funciones del Estado.

¿Qué tanto incidirá en el tablero político local que la Revolución Ciudadana no pudiera participar con casillero propio en las elecciones para la alcaldía en 2027? "Es imposible retirar al correísmo del escenario", según César Montúfar.

En Quito, la RC es una corriente más o menos consolidada, con entre el 20 al 25 % (de apoyo), un poco menos de lo que tiene a escala nacional. Puede competir con cualquier candidato; seguramente saldrá con otro miembro o partido; así salga del escenario el actual alcalde, igual tendrán un candidato, responde César Montúfar.

¿Qué fuerzas pueden tener protagonismo en los comicios seccionales? Habría tres fuerzas: una de ellas es el correísmo, con la figura desgastada del alcalde (Pabel Muñoz), pero que representa una de las corrientes políticas más estables aunque no mayoritaria. No tendrán casillero y número para participar, pero encontrará cualquier partido que le alquile o le ceda el espacio.

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¿Y el Gobierno buscará poner alcalde?

La imagen de (Daniel) Noboa está debilitada en la capital; se mostró con el resultado de la consulta popular y además, Quito tiene la tendencia de elegir alcalde contrario o de una fuerza distinta a la del Gobierno. Una de las pocas veces en que sucedió lo contrario ganó Augusto Barrera, pero inmediatamente después llegó Mauricio Rodas. Ha sido como una forma de equilibrar el poder nacional.

¿A qué otras fuerzas políticas identifica alrededor de la Alcaldía de Quito?



Hay otras figuras flotando, como el caso del exalcalde (Jorge) Yunda, con gran influencia en la ciudadanía, con medios de comunicación propios, en campaña permanente, regalando y haciendo distinto tipo de actividades pseudo proselitistas, conciertos, partidos de vóley, para seguirse dando a conocer, estar en el escenario.

Gracias a Pifo por acompañarnos en una nueva sesión de Risoterapia, un espacio creado para liberar el estrés y las tensiones a través de la risa, compartir un momento diferente y recordar que su salud mental es importante.#quito #ecuador #pifo #saludmental #yunda pic.twitter.com/TSztutWA52 — Lilia Yunda (@Lilia_Yunda) March 13, 2026

¿Hay espacio para otras figuras en la ciudad?

Puede surgir alguna otra figura que no venga de ninguna de esas fuerzas. Noboa la tiene muy difícil en Quito, su figura está muy golpeada. Es una ciudad con tendencia al centro-izquierda a la izquierda, más progresista. El triunfo de Rodas respondió más a la voluntad del electorado quiteño de votar por alguien distinto al candidato de Correa.

¿Cómo ha visto el desempeño de Pabel Muñoz?

No ha abordado problemas estructurales, pero comparado con anteriores habría un saldo positivo. No quiero decir que la alcaldía de Muñoz sea buena o que haya tomado por los cuernos cuatro o cinco problemas graves de la ciudad y que empeoren. Pero al comparar con Yunda o Rodas...

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¿Yunda podría ser el candidato de Noboa?

Es muy probable. En la campaña presidencial de Lasso, hubo una alianza tácita entre Yunda y él. Se ha escuchado que el Gobierno estaría en su línea y eso favorecería al correísmo. En una campaña a la Alcaldía de Quito, el Presidente no es el mejor aliado. Habría espacio para otros candidatos desde más frentes, que no representan ni al Gobierno ni al correísmo.

¿Es posible tener un candidato ciudadano, por fuera de las estructuras de partidos o enfrentar una campaña es demasiado costosa?

Los gastos en la política están exagerados. Se ha corrompido tanto la política que la participación en campañas se ha vuelto una forma de vida. El problema no es económico sino que creo que es de discurso, de propuesta, con un electorado culto, informado, que además es muy politizado.

¿Cuál es el perfil de alcalde que requiere la capital?

El puesto de alcalde de Quito no es solo el de un administrador. En campaña, las temáticas que se discuten van más allá de problemas municipales, deben tocar temas nacionales. Se necesita de un líder político y ahí está el punto, el alcalde es el segundo cargo de elección popular más importante del país, después del presidente.

La reconstrucción de la política quiteña es el camino más corto para reconstuir la política nacional. César Montúfar Doctor en ciencias políticas, exasambleísta

¿Por qué afirma que la alcaldía de Quito es un cargo tan trascendente para el país?

Quito era la expresión política de la ciudad. Ocurrió por ejemplo en las caídas de Bucaram, Mahuad, Gutiérrez. Cuando Quito se ha expresado políticamente por fuera de canales institucionales, el país se conmueve. En Guayaquil y Cuenca puede haber movilizaciones multitudinarias, pero están a cientos de kilómetros de la toma de decisiones de la política nacional.

¿Qué ha pasado en Quito?

El liderazgo se ha disuelto por la crisis y disolución de partidos políticos que tenían base de representación quiteña y de la Sierra Centro, lo que fueron la ID (Izquierda Democrática), la DP (Democracia Popular), en la década del 80 hasta el 2000. Ahí está el punto, puede haber activistas y líderes con enorme conocimiento y propuestas, pero eso no basta. Por eso, el epicentro de la política ha pasado a Guayaquil.

Pabel Muñoz no tiene ese perfil. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, sí hablaba de temas nacionales. Quizá el último alcalde con dimensión política nacional fue Paco Moncayo. En Quito hubo líderes que se proyectaron nacionalmente. De Aquiles se habla de que todo lo que ocurre con su proceso judicial, es un intento del Gobierno de sacarlo de la jugada política nacional.

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Esto opina César Montúfar sobre la crisis de partidos en la capital

Por la crisis de los partidos políticos, con base quiteña y de la Sierra Centro, no han surgido liderazgos fuertes, que convoquen y conduzcan a la ciudad. Hay un deterioro, temas que son bombas de tiempo como la movilidad, más allá del metro; manejo de la basura, contaminación de ríos, entre otros menciona el académico.

¿Quién es César Montúfar?

Quiteño, de 62 años. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la PUCE. Maestría y PhD en Ciencias Políticas por The New School. Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Desde 2007 al 2021 fue el fundador y líder de Concertación. Del 2009 al 2013 fue asambleísta por Pichincha. En el 2019 fue candidato a la alcaldía de Quito. Exdirector de Corporación Participación Ciudadana.

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