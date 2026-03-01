Revisión técnica vehicular Quito: control ambiental se volvió un trámite evadible

En la Necochea, como en otras zonas de Quito, ciudadanos conviven con el hollín peligroso para la salud, sin atención de autoridades.

En 2003, la capital fue pionera en implementar la revisión técnica vehicular, como un paso previo a la matriculación. Pero, 23 años después, surge una pregunta: ¿Cuándo se volvió a un trámite más que se puede evadir? Sin opacímetros para medir la cantidad de partículas contaminantes producto de la combustión del diésel, es sencillo concluir que buena parte de los buses que circulan han roto las reglas. Solo hay que ver el hollín que emiten, sentir el sabor a metal en la garganta y escuchar su ruidoso paso.

Para gran parte de ciudadanos y autoridades a cargo del control, como la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), eso se ha vuelto parte del paisaje. Sin embargo, no es normal. No controlar esas emisiones es peligroso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el material particulado inhalable, proveniente de motores a diésel, penetra en el pulmón y en el torrente sanguíneo, dando lugar a cáncer, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, etc.

Quito fue el primer municipio del Ecuador que desarrolló un esquema de revisión técnica vehicular, en 1990. Había pruebas de opacidad para el transporte público. El objetivo era controlar los contaminantes en el aire y verificar que los automóviles funcionan en óptimas condiciones para evitar siniestros, recuerda la exconcejala Luz Elena Coloma.

Alexis Ortiz, experto en seguridad vial, apunta que no solo en la capital, el problema es la falta de controles aleatorios en la vía pública. La gente busca maquillar -detalla- a sus vehículos; para pasar la RTV y pone aditivos, alquila catalizadores y llantas. Inclusive señala que lamentablemente, falta esa cultura sobre las consecuencias de la falta de control, por la que usuarios de autobuses se molestan cuando hay un operativo.

La trampa con los catalizadores

No es un mito urbano, es habitual que los buses no circulen con catalizadores, un elemento de acero inoxidable, que se ubica en el tubo de escape y que convierte los gases nocivos, resultado de la combustión interna, en algo menos dañino para la salud.

Cuando, Alexis Ortiz fue profesor de la ESPE, con otros colegas, crearon un regenerador de catalizadores, que se dañan por el alto contenido de azufre en el diésel. Pero tuvieron que cerrar el negocio porque ya entonces una empresa de escapes empezó a alquilarlos.

Mejores prácticas de control a los buses en la vía

En España, comenta Alexis Ortiz, hay auditores en los centros de revisión, que hacen que el bus o el auto repita el proceso, si lo deciden; y que recorren las vías en unidades móviles de inspección vehicular, para hacer pruebas de frenos y de emisiones, que se deben corregir en ocho días.

”Acá no se ha generado conciencia de cumplimiento de la norma”, reflexiona Alexis Ortiz, por lo que el dueño del auto quiere que solo se controle a los autobuses y ninguna autoridad se preocupa por controlar el ruido que causan las motos, etc.

Esto se descubrió gracias a Claude Roulet: buses que ponen en riesgo a pasajeros

El 20 de octubre del 2025, Claude Roulet, ciudadano suizo que se mueve en bicicleta, solicitó a Quito Honesto un informe del estado del registro municipal de las placas de 28 buses de Translatinos, indicando si cuentan con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente. Detalló que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre tomó fotos y grabó videos de 28 buses.

Al consultar su estado, en la web de la AMT, revisó que “14 circulan en condiciones ilegales y otros 14, aparentemente cumplen”.

¿Por qué circulan en la capital buses en estas condiciones?

En el informe se especifica que por ejemplo, el bus de placa PAU0365, en la RTV del 2025 registró 18 hallazgos tipo 3, es decir que ponen en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo y de otros actores viales. No constan registradas las RTV del 2022, 2023 y 2024. “Se evidencia un incumplimiento de la obligación legal de mantener vigente la RTV”.

En otra unidad investigada, de placas PAA6528, se reportan 22 hallazgos tipo 3. El número del chasis no coincide con la documentación presentada y se advierte que presenta emisión de humo azul (no se realizó prueba de emisión). En el bus con placas PUD0782 registró 26 de tipo 3. También tiene problemas con el número de chasis.

Esto respondió Translatinos sobre el informe de mal estado de sus buses

EXPRESO se comunicó con Jorge Yánez, de Translatinos, quien dijo no conocer sobre el informe del 27 de enero de 2026; por lo que se presume que no hay sancionados. Respondió que hasta el 2024 podían pasar la RTV en otros cantones.

“Hemos reparado los desperfectos encontrados en la revisiones e incluso un bus acudió al laboratorio de la Politécnica, con ese objetivo”. Sobre el número de chasis dice que puede haber confusiones porque los autobuses están con tierra y deben ser lavados a vapor.

En otras ciudades sería un escándalo, en Quito es normal.

La cifra de revisión vehicular en Quito

En el 2025 se matricularon 517.013 vehículos y hubo 579.430 revisiones. El transporte público (10 % de la flota y causante de 50 % de contaminación) debe pasar la RTV en Quito.

Marcar las piezas en la RTV, para que no se renten

Daniel Cordero, ingeniero en mecánica automotriz y docente de la Universidad del Azuay, recuerda que la revisión técnica vehicular se hace para garantizar el estado mecánico del vehículo, para evitar o reducir el riesgo de siniestros de tránsito. Y por otro lado, para garantizar que se cumple con el debido mantenimiento, que se confirma a través de pruebas de emisión de contaminantes. Cuestiona que se hagan con el bus estacionado y con acelerones, nada más.

Cordero remarca que hoy, la tecnología podría ayudar a que los municipios conozcan los históricos de mantenimiento en talleres mecánicos de las unidades. Ahora, comenta, muchas de esas tareas las hacen los dueños de buses y taxis y particulares.

Cordero lamenta que, “hecha la ley, hecha la trampa”, por lo que cree que habría que marcar las partes de los automotores revisados para que no sea posible que los renten, por ejemplo catalizadores o para evitar cambios de chasis. Además, el docente de la Universidad del Azuay subraya que un problema en el país es la calidad de combustible y la tecnología de vehículos que circulan.

Sus estudios le permiten señalar que un tema que debe preocupar a las autoridades es la cantidad de emisiones producidas por las motos. “No se controlan sus sistemas de alimentación ni de escape”. Los municipios deberían empezar a controlar como se hizo en Medellín o Antioquia, dice.

Hace 25 años, por ordenanza se ordenó que en Quito se venda solo diésel premium. Antes se ponían sellos en las bombas, pero dejaron de hacerlo para no ser invasivos. Alexis Ortiz/ Experto en seguridad vial

