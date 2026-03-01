¿Qué es el cuerpo para la psicología? Más allá de la biología

El cuerpo se ha convertido en una de las grandes preguntas de la psicología contemporánea. ¿Qué significa realmente tener un cuerpo? Tal vez la diferencia decisiva no resida solo en pensar o sentir, sino en la experiencia de habitar una imagen de nosotros mismos que podemos llamar nuestra. Nuestros huesos, nervios y músculos no bastan por sí mismos para constituir un cuerpo, aunque sean su condición necesaria.

La biología ofrece una materia y establece límites y posibilidades, pero no explica por completo la experiencia corporal. Un cuerpo no es únicamente un organismo vivo: es también la manera en que ese organismo es vivido y significado. En la tensión entre lo biológico y lo psíquico nacen tanto el sufrimiento como el placer.

La imagen corporal y el origen de la identidad

Para la psicología, el cuerpo es ante todo una imagen. El espejo en el que nos miramos cada mañana nos devuelve una unidad reconocible, una figura localizada en el espacio que permite decir “ese soy yo”. Esta operación, aparentemente simple, es decisiva en el desarrollo humano. El bebé que descubre su reflejo experimenta el júbilo de una unificación: allí donde antes había sensaciones dispersas aparece una forma coherente.

Sin embargo, esta conquista tiene un precio. El dominio de la imagen corporal introduce una distancia respecto de la experiencia inmediata del cuerpo. Ya no sentimos solamente; aprendemos a sentirnos a través de una representación. Esta mediación permite reconocernos y relacionarnos con los demás, pero también nos vuelve sensibles a la mirada y al juicio ajeno.

Porque la imagen del cuerpo no es solo visual: se llena de palabras, expectativas y valoraciones. Sobre ella se inscriben las frases que escuchamos y las ideas que construimos sobre nosotros mismos. Un insulto puede sentirse en el pecho; la vergüenza enrojece la piel. Las palabras duelen físicamente porque afectan el lugar mismo donde sostenemos nuestra identidad.

La paradoja es que adquirimos verdaderamente un cuerpo en la medida en que lo cedemos parcialmente al lenguaje. El ser humano no puede reducirse ni a su biología ni a su mente. El cuerpo es el punto de encuentro entre ambas dimensiones, el lugar donde se sostiene y se redefine continuamente lo que significa ser humano.

