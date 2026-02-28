Chito Vera vuelve a pelear en la UFC: rival, hora y por dónde ver en Ecuador

El luchador ecuatoriano regresa al octágono este sábado 28 de febrero. Conoce todos los detalles de su pelea

Marlon 'Chito' Vera' regresa al octágono de la UFC cuatro meses después de haber perdido su última lucha contra Aiemann Zahabi por decisión dividida. También con la misión de volver a ganar una pelea ya que acumula tres derrotas consecutivas, además de ante Zahabi también cayó contra Deiveson Figueiredo y Sean O'Malley.

Es por eso que este sábado 28 de febrero será el evento coestelar del UFC México 2026. Ahí enfrentará al luchador local David Martínez, un peleador joven que viene ganando experiencia en la compañía y que quiere vencer para meterse entre los mejores de la categoría, donde quiere mantenerse el ecuatoriano.

¿ Quién es David Martínez, el rival de Chito Vera?

Con 27 años (4 años menos que Chito), al mexicano le bastaron dos peleas para ubicarse 10° en el ranking de la categoría, donde su principal arma es el striking (golpeo con las manos), ritmo de combate diametralmente opuesto al de ‘Chito’. Y es que al mexicano le encanta desplegar su inusual velocidad de movimiento para ganar la batalla de la iniciativa y mandar en los intercambios.

¿A qué hora pelea Marlon Vera ante David Martinez?

Al ser la lucha coestelar, es el penúltimo combate de la noche. La cartelera principal iniciará a las 21:00 (hora de Ecuador), por lo que Vera y Martínez se enfrentarían alrededor de las 22:30 de aquí. Antes de su lucha hay cuatro enfrentamientos así que dependerá de que tan rápido finalicen y avance el evento para ver a nuestro compatriota.

¿Por dónde puedo ver la pelea de Chito Vera en vivo?

EL UFC México 2026 lo puedes seguir a través del UFC Fight Pass o la plataforma Paramount+, que son los únicos canales habilitados para transmitir esta Fight Night. El primero de ellos cuesta $9.99, mientras que el otro está a $4.99. Para ambas plataformas se deberá incluir el cobro de impuestos de salida de divisas y consumos especiales.

¿Qué dijo Chito Vera sobre esta pelea?

“Martínez es un pelado quizás con menos experiencia, pero eso lo hace tener mucha hambre. Personalmente nunca me gusta hablar de más antes de la pelea, metiéndole cosas en la cabeza al rival, sino que prefiero entrenar lo suficientemente fuerte como para romperle la cara en la jaula”, precisó un enfocado Chito sobre el rival.

“Para mí será una pelea dura, al igual que todas. Martínez es un tipo talentoso que quiere hacer una carrera. De mi depende ya hacer todo lo que debo hacer para ganar”, cerró el tricolor, dejando en claro que hoy es al todo o nada, “vencer o morir”.

