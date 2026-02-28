EN VIVO | FC Barcelona vs Villarreal HOY: Hora y dónde ver el partido de LaLiga

El líder del torneo español recibirá al Submarino Amarillo por la fecha 26 del torno. Entérate de los detalles previos

La carrera por el título de LaLiga 2025-26 vive este sábado 28 de febrero un capítulo de alto voltaje. El FC Barcelona, actual líder del certamen, se enfrenta a un Villarreal que llega en estado de gracia y consolidado en la zona noble de la clasificación. Con apenas un punto de ventaja sobre el Real Madrid, los dirigidos por Hansi Flick no tienen margen de error.

La irregularidad ha sido la tónica de los dos gigantes españoles esta temporada. Tanto culés como merengues han cedido puntos inesperados, lo que ha convertido cada jornada en una final anticipada. El Barça llega a esta fecha 26 con la presión de proteger sus 61 puntos, producto de un balance de 20 victorias, un empate y cuatro derrotas.

Altas y bajas: El rompecabezas de Flick en FC Barcelona

El conjunto blaugrana encara este compromiso con noticias mixtas en la enfermería:

La nota negativa: La ausencia confirmada de Frenkie de Jong, quien padece una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

La nota positiva: El esperado regreso de Pedri, cuya creatividad será vital para romper el bloque defensivo del rival.

FC Barcelona recibe a Villarreal en la fecha 26 de LaLiga 2026. CORTESIA

El Submarino Amarillo desembarca en Barcelona ocupando la tercera posición con 51 unidades. Aunque la distancia respecto al liderato es considerable (10 puntos), su objetivo es blindar su puesto en la próxima Champions League.

El equipo castellonense ha demostrado ser un bloque sólido capaz de aprovechar las transiciones rápidas y las lagunas defensivas que el Barça ha mostrado en tramos recientes de la competición.

Dónde y a qué hora ver FC Barcelona vs Villarreal

El compromiso de culés en su casa contra los del Submarino Amarillo, por la jornada 26 del balompié español, se podrá disfrutar en las señales de DSports y DGO (plataforma de streaming). Se jugará desde las 10:15 (hora de Ecuador, Perú y Colombia) y 12:15 (Argentina, Chile y Paraguay).

Minuto a minuto de FC Barcelona vs Villarreal

