¿LigaPro con 12 equipos? Esto fue lo que se resolvió en el Congreso Ordinario de FEF

Los dirigentes del balompié nacional trataron el tema, no obstante, aún no está todo resuelto. Habrá que reunirse nuevamente

El esperado Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), celebrado este jueves 26 de febrero, concluyó sin una resolución definitiva sobre uno de los temas más polémicos de la agenda: la reestructuración del campeonato nacional para reducir la Serie A de 16 a 12 equipos.

Lea también: Flamengo vs Lanús EN VIVO HOY: Dónde ver y minuto a minuto de la Recopa Sudamericana

A pesar de las intensas discusiones entre los directivos en la sede de la FEF, en la Avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil, la falta de consenso obligó a postergar la decisión. Según confirmó Nicolás Solines, secretario general de la FEF, la propuesta —impulsada originalmente por la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA)— no fue ni aprobada ni rechazada de plano, sino que se trasladará a un Congreso Extraordinario que se llevará a cabo a finales de abril.

Al término de la jornada, Solines explicó ante los medios que la intención de esta prórroga es permitir que los clubes analicen la propuesta con mayor profundidad técnica y financiera.

Francisco Egas anunció que la FEF asumirá los gastos logísticos de las formativas Captura de Pantalla

La nueva camiseta de la Tri para el Mundial 2026 Leer más

"El fútbol necesita un cambio, todos están de acuerdo en eso, pero debe ser un cambio consensuado", señaló el secretario. Solines enfatizó que este tiempo de espera servirá para que los dirigentes tomen una decisión "con cabeza fría" y con toda la información necesaria sobre la mesa, buscando siempre el beneficio de la sostenibilidad del fútbol profesional.

Los puntos clave de la propuesta para el cambio en el campeonato ecuatoriano

El proyecto en debate plantea una transformación estructural que se implementaría de forma progresiva:

Serie A: Reducción a 12 clubes para el año 2028 (con una transición que iniciaría en 2027).

Serie B: Ampliación a 16 o hasta 20 equipos para fortalecer la categoría de plata.

Descensos: La implementación de un sistema de promedios para definir los clubes que pierden la categoría.

Aunque instituciones como Independiente del Valle, Liga de Quito y Emelec han mostrado posturas favorables o abiertas al cambio argumentando una mejora en la competitividad y en la repartición de recursos, otros sectores aún mantienen dudas sobre el impacto deportivo y económico de reducir el número de participantes en la división de privilegio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!