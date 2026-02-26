Flamengo vs Lanús EN VIVO HOY: Dónde ver y minuto a minuto de la Recopa Sudamericana

El ecuatoriano Gonzalo Plata se apunta a ganar un nuevo título con la camiseta del Mengao. Conoce las alineaciones

El continente se paraliza este jueves 26 de febrero. El Estadio Maracaná será el escenario donde Flamengo y Lanús definirán al nuevo monarca de la Recopa Sudamericana 2026. Tras el 1-0 conseguido por los argentinos en el sur de Buenos Aires, la serie quedó abierta, pero con una ventaja estratégica para el equipo de Mauricio Pellegrino que sueña con su cuarta estrella internacional.

Lanús llega a esta cita con el ánimo por las nubes. El gol de Rodrigo Castillo en "La Fortaleza" no solo les dio el triunfo, sino que desnudó ciertas dudas defensivas en el gigante brasileño. Para este duelo, el "Granate" llega con mayor descanso físico, tras haber postergado su compromiso en el torneo local para enfocarse exclusivamente en defender la ventaja en suelo carioca.

Por su parte, el Flamengo de Filipe Luís atraviesa un clima de tensión. A pesar de su reciente victoria 3-0 ante Madureira en el Torneo Carioca, la hinchada "Rubro-Negra" ha manifestado su exigencia tras la derrota en la ida y la caída previa en la Supercopa de Brasil. El "Mengão" está obligado a ganar por dos goles para ser campeón directo; un triunfo por la mínima estirará la definición a los penales.

Flamengo y Lanús ya se enfrentaron en Argentina en la Recopa Sudamericana. CORTESIA

El local recupera una pieza clave: el ecuatoriano Gonzalo Plata, quien se perdió la ida por suspensión, asoma como titular para darle vértigo al ataque junto a Pedro y el estelar Lucas Paquetá. No obstante, el DT no podrá contar con los lesionados Saúl Ñíguez y Jorginho.

En la vereda de enfrente, Pellegrino mantendría la base que le dio resultados en el primer chico. La única baja confirmada es la de Raul Loaiza, por lo que el peso del mediocampo recaerá nuevamente en la experiencia de "Toto" Salvio y la creatividad de Marcelino Moreno.

Detalles del partido: Flamngo vs Lanús

Recopa Sudamericana 2026 (Final - Vuelta).

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro.

Hora: 21:30 (Arg/Bra) | 19:30 (Ecu/Col/Per).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Probables alineaciones de Flamengo y Lanús

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata (o Carrascal), Pedro y Everton Cebolinha.

DT: Filipe Luís.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Por dónde ver EN VIVO el partido de Recopa Sudamericana

El compromiso entre Flamengo y Lanús, en la revanha de la Recopa Sudamericana, se podrá disfrutar por las señales de ESPN y y en la plataforma de Disney+.

EN VIVO | Minuto a minuto de Flamengo vs Lanús



