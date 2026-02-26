Congreso Ordinario 2026: FEF asumirá los gastos logísticos de las formativas

Francisco Egas anunció que fortalecerá el desarrollo integral del fútbol juvenil en el país.

Francisco Egas anunció que la FEF asumirá los gastos logísticos de las formativas.

En el Congreso Ordinario FEF 2026, organizado en Guayaquil, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció una de las decisiones más significativas en materia de desarrollo juvenil deportivo.

La institución asumirá de manera directa el financiamiento y la coordinación de la alimentación, el transporte y el alojamiento de cada una de las categorías que participan en las divisiones formativas. Esta medida apunta a reducir brechas económicas, garantizar condiciones equitativas de competencia y consolidar un proceso formativo más estructurado en todo el país.

🙌 Iniciamos el Congreso Ordinario 2026.



📍 Edificio Matriz FEF#LegadoOrdenFuturo pic.twitter.com/eSIiKiLBhY — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) February 26, 2026

Por lo que el anuncio marca un paso firme hacia la profesionalización de las bases del fútbol ecuatoriano, al reconocer que el crecimiento sostenido del balompié nacional, que en gran medida depende del acompañamiento integral a sus talentos desde edades tempranas.

La decisión no solo representa un alivio financiero para clubes y familias, sino que también establece estándares organizativos más sólidos en las competiciones juveniles.

Planificación centralizada



Barcelona SC: Esto recibirá de premio por avanzar a la Fase 3 de la Libertadores Leer más

Con esta disposición, la FEF no solo cubrirá los costos logísticos, sino que también coordinará de manera centralizada cada uno de los aspectos operativos relacionados con los desplazamientos y estadías de los equipos formativos.

Esto permitirá optimizar recursos, mejorar la planificación de calendarios y garantizar que todos los clubes compitan bajo condiciones similares, sin que las limitaciones económicas se conviertan en un obstáculo para el desarrollo deportivo.

La alimentación adecuada, el transporte seguro y el alojamiento digno son factores determinantes en el rendimiento de los futbolistas juveniles.

Al asumir esta responsabilidad, la FEF considera que el proceso formativo es una prioridad estratégica y debe contar con el respaldo institucional necesario para potenciar el talento en todas las provincias del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!