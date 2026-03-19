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detenidos miembros del tren de Aragua
Autoridades capturan a dos ciudadanos venezolanos vinculados al crimen organizado y decomisan armas y explosivos.Cortesía cuenta de x John Reimberg 

Dos presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en Machala

Operativo en Machala deja detenidos relacionados con atentado con explosivos ocurrido el 11 de marzo

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este miércoles, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), sobre la detención de dos ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la organización criminal internacional conocida como el Tren de Aragua.

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El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional, que llevó a cabo un allanamiento en un inmueble de la ciudad de Machala, donde se encontraron armas de fuego, municiones y artefactos explosivos que, según las autoridades, habrían sido destinados a actividades delictivas como extorsión, intimidación y homicidios.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos también estarían relacionados con el atentado con explosivos registrado el pasado 11 de marzo en un centro nocturno de la ciudad. Además, se presume que tendrían vínculos con el grupo de delincuencia organizada (GDO) denominado “Sao Box”.

Detenidos

Las autoridades identificaron a los aprehendidos como:

Abraham Isaac, de 28 años

Alfredo José, de 24 años,  ambos son de nacionalidad venezolana.

Evidencias incautadas

Durante el operativo, los agentes decomisaron los siguientes indicios:

  • 3 armas de fuego calibre 9 mm

  • 3 alimentadoras

  • 3 municiones

  • 3 teléfonos móviles

  • 7 cápsulas explosivas
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Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente junto con las evidencias, las cuales fueron ingresadas bajo cadena de custodia para el respectivo proceso legal.

Este caso se suma a los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por combatir el crimen organizado transnacional, especialmente estructuras como el Tren de Aragua, que han expandido sus operaciones en varios países de la región.

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