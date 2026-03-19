Dos presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en Machala
Operativo en Machala deja detenidos relacionados con atentado con explosivos ocurrido el 11 de marzo
El ministro del Interior, John Reimberg, informó este miércoles, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), sobre la detención de dos ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados a la organización criminal internacional conocida como el Tren de Aragua.
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El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional, que llevó a cabo un allanamiento en un inmueble de la ciudad de Machala, donde se encontraron armas de fuego, municiones y artefactos explosivos que, según las autoridades, habrían sido destinados a actividades delictivas como extorsión, intimidación y homicidios.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos también estarían relacionados con el atentado con explosivos registrado el pasado 11 de marzo en un centro nocturno de la ciudad. Además, se presume que tendrían vínculos con el grupo de delincuencia organizada (GDO) denominado “Sao Box”.
Detenidos
Las autoridades identificaron a los aprehendidos como:
Abraham Isaac, de 28 años
Alfredo José, de 24 años, ambos son de nacionalidad venezolana.
Evidencias incautadas
Durante el operativo, los agentes decomisaron los siguientes indicios:
- 3 armas de fuego calibre 9 mm
- 3 alimentadoras
- 3 municiones
- 3 teléfonos móviles
- 7 cápsulas explosivas
Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente junto con las evidencias, las cuales fueron ingresadas bajo cadena de custodia para el respectivo proceso legal.
Este caso se suma a los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por combatir el crimen organizado transnacional, especialmente estructuras como el Tren de Aragua, que han expandido sus operaciones en varios países de la región.