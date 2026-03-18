La defensa del juez Ángel Tapia tras ser detenido por supuesto tráfico de influencias

El magistrado fue arrestado el viernes 13 de marzo en Guayaquil por agentes de la Policía Nacional

El juez de Garantías Penales de Guayaquil, Ángel Enrique Tapia Vélez, fue enviado a prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. La medida se dictó tras su detención, el pasado 13 de marzo de 2026, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía.

La investigación se centra en supuestas gestiones realizadas por el magistrado para influir en decisiones judiciales, particularmente en la modificación de medidas cautelares a favor de dos procesados por delitos como robo agravado y secuestro, según el Ministerio Público.

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Según los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez habría solicitado a otra magistrada alterar estas disposiciones, lo que constituye uno de los principales indicios dentro del caso que motivó su detención y posterior formulación de cargos.

Además, el expediente incluye su intervención en un recurso de hábeas corpus que permitió la liberación de Danny William Naula González, alias Odín, identificado por Ministerio del Interior como socio del narcotraficante Jezdimir Srdan. Posteriormente, la Corte Provincial del Guayas determinó que Tapia no tenía competencia para resolver ese recurso.

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El juez Ángel Tapia rechazó las acusaciones en su contra

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez ha rechazó las acusaciones y sostuvo que no ha cometido ningún delito. El magistrado defendió la legalidad de sus actuaciones y negó haber solicitado la liberación de personas procesadas.

Tapia también cuestionó el procedimiento de su detención, al considerar que se habrían cometido irregularidades durante el operativo policial. En su intervención, aseguró que se vulneraron sus derechos y garantías.

El magistrado afirmó que su conducta se enmarca en el ejercicio de sus funciones y que sus decisiones judiciales no pueden ser interpretadas como actos de tráfico de influencias, sino como resoluciones adoptadas dentro de su competencia.

Asimismo, defendió su trayectoria dentro de la Función Judicial, señalando su experiencia y arraigo como elementos que, a su criterio, desvirtúan los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva.

Otro de los puntos que planteó fue la afectación a su imagen pública, tras la difusión de su detención. Según indicó, esta exposición mediática ha perjudicado su reputación personal y profesional.

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Juez Ángel Tapia detenido: la instrucción fiscal se extenderá por 60 días

Pese a sus argumentos, el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Daniel Rodríguez, acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva, además de abrir una instrucción fiscal con un plazo de 60 días para profundizar las investigaciones.

El caso se mantiene en etapa de indagación, mientras se recaban más elementos que permitan determinar responsabilidades. Mientras tanto, la defensa del juez insiste en su inocencia y en que las acusaciones carecen de sustento.

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