Prisión preventiva para juez de Garantías Penales en Guayaquil: ¿qué ocurrió?

Un juez de Garantías Penales de Guayaquil fue enviado a prisión preventiva por presunto tráfico de influencia

El presidente de la Corte Provincial dispuso la prisión preventiva para el juez Ángel Enrique Tapia Vélez, quien fue detenido el viernes 13 de marzo de 2026 en el marco de una investigación por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias, informó este sábado 14 de marzo del 2026 la Fiscalía General del Estado.

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De acuerdo con la investigación, el magistrado habría solicitado a una jueza el cambio de medidas cautelares para dos procesados que permanecían con prisión preventiva por los delitos de robo agravado y secuestro, en Guayaquil, detalló el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

Se trata de que con un habeas corpus, el juez Ángel Tapia permitió la liberación de Danny William Naula González, alias Odín, identificado por Ministerio del Interior como socio del narcotraficante Jezdimir Srdan.

La resolución dispuso reemplazar la prisión preventiva, a pesar de que el imputado estaba vinculado a un proceso por delincuencia organizada. No obstante, al conocer la apelación, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas concluyó que el juez no tenía competencia para actuar, pues, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las acciones de hábeas corpus en causas penales en trámite deben ser resueltas por una Sala de la Corte Provincial y no por un juez de primera instancia.

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Se trata de que con un habeas corpus, el juez Ángel Tapia permitió la liberación de Danny William Naula González, alias Odín Cortesía

John Reumberg y Daniel Noboa reaccionan en redes sociales

Tras la detención, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que se trata de Ángel Enrique Tapia Vélez, juez de Garantías Penales de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, una de las zonas más golpeadas por la violencia criminal en Ecuador.

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“El país está cansado de ver cómo delincuentes capturados por la Policía salen libres por decisiones corruptas o complacientes. Se acabó la impunidad. Quien se alíe con el crimen tendrá que responder ante la ley. Los delincuentes deben estar donde corresponde: en la cárcel. Y quienes los protejan, también”, enfatizó Reimberg en un mensaje en el que adjuntó una fotografía del juez, flanqueado por dos policías fuertemente armados.

El ministro recordó que el Gobierno ya había advertido que no permitirá “que la justicia haga lo que quiera, dando libertades a los grupos delictivos, y peor aún, influenciando a otros jueces para que actúen de la misma forma”.

En la misma línea, el presidente Daniel Noboa señaló: “Siempre lo he dicho: no vamos a tener paz en Ecuador hasta que acabemos con los operadores políticos y judiciales que le hacen el juego al crimen organizado”.

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