El juez amenazado en Manabí: esto dijo la asociación de magistrados

Según las indagaciones, el magistrado recibió una amenaza de muerte en la ciudad de Manta proveniente de un GDO

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), a través de su núcleo en Manabí, expresó su rechazo ante las amenazas que recibió un juez de la provincia que desempeña funciones en el área penal. El pronunciamiento fue difundido el 11 de marzo de 2026, luego de que el funcionario judicial reportara presuntas intimidaciones que, según se indicó, podrían estar relacionadas con grupos de delincuencia organizada.

De acuerdo con el pronunciamiento, estos hechos representan no solo una amenaza directa contra la integridad personal del juez, sino también un riesgo para la independencia de la función judicial. La organización sostuvo que este tipo de acciones buscan intimidar a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia.

Amenaza ocurrió en Manta

El acto intimidatorio se habría registrado en la ciudad de Manta, donde —según fuentes policiales— sujetos armados dejaron un panfleto amenazante en los exteriores de la vivienda del magistrado.

“En el lugar se hallaron dos proyectiles, una cabeza de cerdo y un mensaje con tono amenazante que estaba escrito en una pared adyacente”, explicó la fuente policial, al referirse a los elementos encontrados durante la inspección realizada tras la alerta.

Llamado a garantizar la seguridad de jueces

La asociación recordó que las juezas y jueces del Ecuador ejercen su labor con independencia e imparcialidad, bajo el marco de la Constitución y la ley. En ese sentido, advirtió que ninguna amenaza proveniente del crimen organizado debe condicionar el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ante lo ocurrido, la AEMAJ pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adopten medidas inmediatas para garantizar la seguridad del juez amenazado y de todos los operadores de justicia que enfrentan decisiones complejas en medio de un contexto de creciente violencia criminal.

Además, la organización subrayó que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de asegurar condiciones reales de protección para quienes administran justicia. A su criterio, permitir que los jueces sean intimidados por estructuras criminales no solo debilita al sistema judicial, sino que también fortalece a la delincuencia organizada.

Finalmente, la asociación expresó su respaldo al juez afectado y solicitó que los hechos sean investigados con celeridad para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley. También reiteró que la independencia judicial es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho.

Un juez manabita fue asesinado

Las amenazas y ataques contra jueces no son nuevos en Manabí. El 16 de octubre de 2025 fue asesinado Marcos Mendoza, juez de la Unidad Judicial Penal de Manta. El hecho ocurrió en el barrio Lomas de Colorado, en territorio del cantón Montecristi.

El juez Mendoza había sido suspendido por 30 días en junio de ese mismo año por parte del Consejo de la Judicatura. Esto porque no había asistido a dos audiencias por los presuntos delitos de robo y hurto, incurriendo en una falta grave, según el Código Orgánico de la Función Judicial. Además, Mendoza era indagado por delincuencia organizada.

