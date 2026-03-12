Trump se habría disculpado con Petro por no invitarlo a cumbre Escudo de Las Américas

El presidente de EE.UU. habría ofrecido disculpas y promesas de reuniones a Gustavo Petro, durante una llamada telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría pedido disculpas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por no haber sido invitado a la cumbre regional conocida como Escudo de las Américas, según informaron medios internacionales citando a fuentes del Gobierno colombiano.

De acuerdo con reportes de prensa como NTN24 o EL País, de España, ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica este jueves 11 de marzo, en la que abordaron temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral. Durante la llamada, Trump se habría disculpado por lo que calificó como un error relacionado con la invitación a la reunión regional, realizada días atrás en Estados Unidos.

La conversación formó parte de un proceso de acercamiento diplomático entre ambos gobiernos tras varios meses de tensiones. Según voceros del gobierno colombiano, el diálogo fue cordial e incluyó invitaciones mutuas para futuras visitas oficiales entre ambos países.

Reunión Escudos de las Américas en Florida

La cumbre Escudo de las Américas se realizó el 7 de marzo en Florida y fue presentada por Trump como una coalición regional destinada a coordinar acciones militares y policiales contra los cárteles del narcotráfico.

Al encuentro asistieron varios líderes de América Latina, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el mandatario argentino, Javier Milei; y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, países clave de la región como Colombia, principal productor de cocaína, México y Brasil no participaron en la primera reunión de esta iniciativa. "En el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia", sostuvo el mandatario izquierdista en un evento sobre la lucha contra las drogas en Viena, días después del encuentro en el que quedó afuera.

La ausencia de Colombia

Previamente, la Casa Blanca había señalado que la ausencia de Colombia se debía a que Washington no observaba el nivel de cooperación que esperaba del gobierno de Petro en la lucha contra el narcotráfico, aunque posteriormente el propio Trump sostuvo que esos países “sí habrían sido invitados”.

La llamada entre ambos líderes se produce en medio de un intento por recomponer la relación bilateral entre Washington y Bogotá, que en meses recientes había estado marcada por críticas públicas y desacuerdos sobre temas de seguridad y política regional.

