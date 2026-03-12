Las camionetas Pacífico y Páramo están pensadas para emprendedores ecuatorianos

Los vehículos superaron rigurosas pruebas durante un test drive en el sector rural de Guangopolo, en Quito

Eficiencia, seguridad y confort son parte de las características con las que cuentan las Camionetas del Ecuador.

Las camionetas Pacífico y Páramo mostraron sus capacidades, desempeño y confiabilidad en las pruebas realizadas durante un test drive en el sector rural de Guangopolo, en el suroriente de Quito.

En el lugar, además, se realizó la presentación del nuevo integrante de las Camionetas del Ecuador, como son conocidas, la Pacífico doble cabina a gasolina 4x2.

Los vehículos superaron los exigentes caminos lastrados, irregulares y llenos de lodo, que afrontaron en la pista diseñada para corroborar todos los atributos con los que cuentan.

“Para nosotros este proyecto no significaba únicamente el entregar un vehículo o comercializar una camioneta. El objetivo final era ensamblar un auto con eficiencia, fortaleza y muchísima durabilidad, pero sobre todo que sea accesible a la mayor parte de los emprendedores ecuatorianos”, manifestó Santiago Guevara, gerente general de Armacar.

Las camionetas Pacífico y Páramo, destinadas a responder a las necesidades de los ecuatorianos en zonas productivas, carreteras y la ciudad, son ensambladas en Ecuador por Aymesa y distribuidas a nivel nacional por Armacar.

El importante ingreso de las Camionetas del Ecuador se nota a través de las 300 unidades vendidas en apenas cuatro meses en el mercado nacional. “En febrero estuvimos muy cerca de las 100, lo que nos hace augurar en este mes que, con el producto que tenemos, más la nueva integrante de la familia, estaremos pasando fácilmente las 150 unidades”, añadió Guevara.

Características de las camionetas

De su parte, el gerente de marca de Armacar, Michael Morales, recalcó que “somos la mejor oferta en valor por el contenido del vehículo, ¿qué quiere decir esto? Que por el dinero que el cliente paga, se lleva, en el caso de una camioneta 4x4, un vehículo con un motor 2.0 turbodiésel de 137 caballos y 320 Newton metros de torque, con lo que claramente se demuestra que es suficiente para lo que necesita este país”.

El ejecutivo agregó que “el vehículo cuenta con algunos elementos que son importantes; por ejemplo, viene con llantas todoterreno de fábrica y además con un recubrimiento de balde que es para la protección de la carga. Solo esos dos elementos fáciles pueden costar entre 1.000 o 1.500 dólares adicionales que el vehículo ya los trae.

Las Camionetas del Ecuador tienen una capacidad de carga de una tonelada Foto: Matthew Herrera / Expreso

Los precios de las camionetas

Dentro de esa idea de llegar a cada trabajador y emprendedor ecuatoriano, los precios de sus camionetas son: La Pacífico a gasolina 4x2 en 19.990 dólares, la Pacífico a diésel a 21.990 dólares y la Páramo a diésel a 26.990 dólares.

“Contamos con el debido financiamiento y lo que es mejor, un stock de repuestos en 65 centros de servicio. Además de contar con la ensambladora que también nos puede proveer de repuestos”, enfatizó Morales.

Armacar cuenta con 14 puntos de venta a nivel nacional y hasta finales de abril se sumarán ocho más, para tener un total de 22 concesionarios. La meta al terminar el primer semestre es tener 33. La empresa automotriz ecuatoriana emplea a 600 personas de forma directa y 1.200 indirectamente.

En el cierre, Guevara enfatizó que “queremos considerarnos como el aliado estratégico de cada uno de los trabajadores y emprendedores ecuatorianos para sus operaciones, ser quienes los acompañen y que vean en nuestro producto la mejor alternativa dentro del mercado nacional”.

