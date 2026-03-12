Toque de queda en Ecuador desde el 15 de marzo: lo que necesitas saber de la medida

El toque de queda en Ecuador empezará el 15 de marzo en cuatro provincias. Esto es lo que se conoce por ahora sobre la medida

El toque de queda en Ecuador se aplicará inicialmente en cuatro provincias del país.

La lucha por recuperar la seguridad vuelve a marcar la agenda del país. En medio de operativos contra el crimen organizado, el Gobierno ecuatoriano anunció que desde el 15 de marzo se aplicará un toque de queda nocturno en varias provincias. La decisión busca limitar la movilidad durante la noche mientras se desarrollan acciones militares y policiales en zonas consideradas críticas.

El anuncio fue realizado a inicios de mes por el presidente de la República, Daniel Noboa, y por el ministro del Interior, John Reimberg. Ambos señalaron que la medida forma parte de una nueva fase en la lucha contra las mafias del crimen organizado, que en los últimos años han ganado presencia en diferentes regiones del país.

Reimberg incluso hizo un llamado directo a la población para que, durante el horario establecido, permanezca en sus viviendas. La recomendación apunta a reducir riesgos mientras se ejecutan las intervenciones de seguridad.

Aunque el anuncio ya fue realizado públicamente, todavía existen algunos detalles por definirse. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el toque de queda que empezará en los próximos días.

¿Cuándo entrará en vigencia el toque de queda?

La fecha anunciada para el inicio de la medida es el 15 de marzo. Según lo informado por las autoridades, el toque de queda se aplicará de forma inicial durante 15 días.

Esto significa que la restricción se mantendría hasta la medianoche del 30 de marzo, salvo que el Gobierno decida extenderla dependiendo de los resultados de las operaciones de seguridad.

Por ahora, las autoridades han insistido en que se trata de una acción puntual que busca facilitar los operativos contra estructuras criminales.

Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas tendrán toque de queda en Ecuador. Christian Vinueza

El horario de restricción

La limitación a la movilidad será nocturna. El horario previsto va desde las 23:00 hasta las 05:00.

Durante ese periodo, la ciudadanía deberá permanecer en sus casas. Un toque de queda implica precisamente eso: la prohibición de circular libremente en el espacio público mientras la medida esté activa.

Como ocurre en este tipo de disposiciones, es posible que existan excepciones para ciertos servicios o actividades esenciales, aunque esos detalles deberán establecerse de forma oficial.

Provincias donde se aplicará el toque de queda

El Gobierno informó que la medida no será nacional. En cambio, se aplicará de forma focalizada en territorios donde los índices de violencia han sido más altos.

Las provincias incluidas en el anuncio son:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

Según el Ministerio del Interior, estas zonas concentran una parte importante de las actividades de grupos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Sin embargo, las autoridades no descartan ampliar el alcance de la medida. El ministro Reimberg señaló que otras provincias, como Manabí, podrían ser evaluadas en función de cómo evolucione la situación de seguridad.

La medida de toque de queda en Ecuador restringirá la movilidad entre las 23:00 y las 05:00. FREDDY RODRÍGUEZ

Falta el decreto que oficialice la medida

A pesar de que el anuncio ya fue realizado por el Gobierno, todavía no se ha publicado el decreto ejecutivo que formalice el toque de queda.

Este documento es indispensable en el país para aplicar restricciones de este tipo, ya que en él se establecen los detalles de la medida, las excepciones y los mecanismos de control.

La publicación del decreto permitirá conocer con precisión cómo se aplicará la restricción y qué sanciones podrían enfrentar quienes incumplan la norma.

Operativos con cooperación internacional

El toque de queda forma parte de una estrategia más amplia que incluye operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Estas intervenciones también contarán con cooperación internacional, incluida la colaboración de Estados Unidos en tareas de apoyo logístico para enfrentar redes criminales.

Una medida en medio de la crisis de seguridad

En los últimos años, Ecuador ha enfrentado un incremento sostenido de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. La presencia de bandas delictivas en puertos, rutas de transporte y zonas urbanas ha llevado al Gobierno a implementar diferentes medidas de seguridad.

El toque de queda anunciado para mediados de este mes se inscribe dentro de ese contexto. La intención de las autoridades es reducir la movilidad nocturna y facilitar las operaciones destinadas a desarticular estas estructuras criminales.

