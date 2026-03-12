Parte médico de Barcelona SC revela cuánto tiempo estará fuera Joao Rojas por lesión.

Joao Rojas podría recuperarse a tiempo para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores

La mala noticia llegó para Barcelona SC en un momento donde el equipo parecía encontrar a uno de sus futbolistas más determinantes. El volante ofensivo ecuatoriano Joao Rojas sufrió una lesión en el partido ante Botafogo en Brasil por la Copa Libertadores, el equipo amarillo, dio a conocer que el ofensivo estará fuera de los próximos 4 compromisos del equipo amarillo. Pero le ayudará la fecha FIFA de marzo, donde se suspende LigaPro.

El jugador encendió las alarmas tras abandonar el campo a los 34 minutos del encuentro copero, y tras los exámenes médicos realizados por el departamento médico de Barcelona Sporting Club, se confirmó el diagnóstico.

La ayuda de la fecha FIFA

Según el informe oficial del club, luego de las evaluaciones clínicas y de imagen en la zona afectada, se determinó que Rojas presenta una lesión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

El tiempo estimado de recuperación será entre dos y tres semanas, aunque el regreso del jugador dependerá de su evolución durante el proceso de rehabilitación.

La ausencia del ofensivo representa un golpe deportivo para el equipo torero, ya que venía siendo uno de los futbolistas más influyentes en el esquema del entrenador César Farías. Su capacidad para conducir el balón, generar juego y romper líneas lo habían convertido en una pieza clave tanto en LigaPro como en el torneo continental.

Joao Rojas liderará el ataque de Barcelona SC. FREDDY RODRÍGUEZ

Había comenzado bien el torneo

De hecho, Rojas fue protagonista en la jugada que terminó en el gol de Céliz ante Botafogo en territorio brasileño, anotación que terminó siendo vital para que Barcelona SC logre su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El mediocampista había participado en los cuatro partidos que disputó el club en las fases previa de Copa Libertadores. En LigaPro también venía sumando minutos y mostrando un nivel que comenzaba a ilusionar a la hinchada amarilla.

Joao Rojas en LigaPro 2026. Cortesía BSC

Si la recuperación avanza dentro de los tiempos previstos, el futbolista podría estar disponible para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuyo sorteo se realizará el 19 de marzo, fecha clave para conocer los rivales del equipo ecuatoriano en el torneo más importante del continente.

Mientras tanto, Barcelona SC deberá reorganizar su mediocampo para afrontar los próximos compromisos del campeonato nacional, con la esperanza de recuperar a una de sus figuras justo a tiempo para el desafío internacional.

