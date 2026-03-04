Chismes deportivos: Del cónsul con corazón azul a Bananerito desatado

El fútbol no solo se juega con botines y tarjetas amarillas. También se juega con ternura, con diplomacia, con baile improvisado y con amores que caben en una foto pequeña. Estos últimos días, los deportistas ecuatorianos nos regalaron algo más que resultados.

Desde un delantero convertido en carpintero estrella, pasando por un cónsul que se puso la camiseta sin miedo al qué dirán, hasta una mascota que decidió competirle en caderas al mismísimo rey del reguetón… la pelota rodó, pero las historias también.

Y como si fuera poco, el toque romántico cerró el marcador. Porque en medio de la euforia amarilla, hubo espacio para recordar que detrás de cada jugador hay alguien que le sostiene el alma. Así que pónganse cómodos… que aquí el fútbol viene con chisme incluido.

El cónsul uruguayo visitó Emelec

En el Complejo de Los Samanes no solo se entrenó fútbol estos días, también se entrenaron sonrisas diplomáticas. Los azules de Club Sport Emelec recibieron la visita del cónsul de Uruguay, Luis Fernando Trujillo, quien llegó con agenda oficial… pero con corazón eléctrico. Recorrió las instalaciones, compartió con los jugadores uruguayos y hasta se dio su buena charla futbolera con el técnico Vicente Sánchez. Hubo fotos, selfies con camiseta azul bien puesta y ese ambiente donde la diplomacia se mezcla con la pasión. Porque cuando la pelota rueda, las fronteras se vuelven más cortitas. Y si de paso hay cámara de por medio, mejor todavía.

Joao y la 'Samba' que lo acompaña

El fútbol también sabe ponerse romántico. En un carrusel donde repasaba los últimos encuentros de Barcelona Sporting Club y la algarabía amarilla, Joao Rojas dejó caer la sorpresa final. Entre estadio lleno y hinchada encendida, apareció una foto con estética vintage, de esas tipo instantánea, donde se veía a su esposa, Samba Alvarado. La imagen venía acompañada de una frase sencilla pero poderosa: “Juntitos tú y yo”. Porque mientras la tribuna canta, hay amores que sostienen desde la primera fila.

Bananerito en versión Benito … pero con más swing

Si alguien pensó que el show del medio tiempo del Super Bowl iba a quedarse solo en Estados Unidos, se equivocó. Bananerito, la mascota de Orense Sporting Club, decidió montar su propia versión tropical. Recrearon la famosa casita, pero en versión bien criolla; incluida la carreta de coco, porque aquí se hace patria hasta bailando. Eso sí, el salto fue más prudente: nada de lanzarse desde el techo, apenas desde una escalerita estratégica. Pero en lo que sí ganó por goleada fue en los pasos prohibidos. Porque seamos honestos… Bananerito baila mejor que Benito.

Djorkaeff Reasco en modo papá constructor

El atacante de Independiente del Valle cambió los botines por el manual de instrucciones y se puso manos a la obra armando la cama–cuna de su pequeña. Sí, él solito. Pieza por pieza. Tornillo por tornillo. Bajo la atenta mirada de su nena, que entre abrazos y sonrisas parecía su supervisora oficial de obra.Y mientras algunos todavía sufren armando un lego o colgando un cuadro torcido, Reasco se mandó tremenda estructura digna de aplauso. Claro, las piezas ya venían en caja, tampoco exageremos, pero el gesto vale oro.

